MS registra casos confirmados de dengue e alerta para prevenção

Mato Grosso do Sul já contabiliza 132 casos prováveis de dengue neste ano, com 2 casos confirmados, segundo o boletim epidemiológico da 1ª semana de 2026, divulgado nesta quinta-feira (15) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). Até o momento, nenhum óbito foi registrado ou está em investigação.

A SES reforça a importância da atenção aos sintomas, como febre, dores no corpo, manchas na pele e mal-estar geral. O alerta vale principalmente para os municípios que registraram maior número de casos prováveis, onde ações de prevenção devem ser intensificadas.

Vacinação segue para crianças e adolescentes

Conforme o boletim, 201.633 doses do imunizante já foram aplicadas na população-alvo. Ao todo, o Estado recebeu 241.030 doses do Ministério da Saúde.

O esquema vacinal da dengue consiste em duas doses, com intervalo de três meses entre elas, e é recomendado para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, 11 meses e 29 dias, faixa etária mais vulnerável à hospitalização pela doença.

Chikungunya também preocupa

No mesmo período, Mato Grosso do Sul registrou 131 casos prováveis de Chikungunya, com 2 confirmações reportadas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Até o momento, nenhum caso foi confirmado em gestantes.

A SES orienta que automedicação deve ser evitada. Em caso de sintomas de dengue ou Chikungunya, a recomendação é procurar imediatamente uma unidade de saúde do município.