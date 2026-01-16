Veículos de Comunicação
MATO GROSSO DO SUL

DENGUE E CHIKUGUNYA

MS registra casos confirmados de dengue e alerta para prevenção

Mato Grosso do Sul registrou os primeiros casos confirmados de dengue em 2026; vacinação segue para crianças e adolescentes.

Gabriela Porto

Mato Grosso do Sul registrou os primeiros casos confirmados de dengue em 2026; vacinação segue para crianças e adolescentes. - Foto: Divulgação.
Mato Grosso do Sul registrou os primeiros casos confirmados de dengue em 2026; vacinação segue para crianças e adolescentes. - Foto: Divulgação.

Mato Grosso do Sul já contabiliza 132 casos prováveis de dengue neste ano, com 2 casos confirmados, segundo o boletim epidemiológico da 1ª semana de 2026, divulgado nesta quinta-feira (15) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). Até o momento, nenhum óbito foi registrado ou está em investigação.

A SES reforça a importância da atenção aos sintomas, como febre, dores no corpo, manchas na pele e mal-estar geral. O alerta vale principalmente para os municípios que registraram maior número de casos prováveis, onde ações de prevenção devem ser intensificadas.

Vacinação segue para crianças e adolescentes

Conforme o boletim, 201.633 doses do imunizante já foram aplicadas na população-alvo. Ao todo, o Estado recebeu 241.030 doses do Ministério da Saúde.

O esquema vacinal da dengue consiste em duas doses, com intervalo de três meses entre elas, e é recomendado para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, 11 meses e 29 dias, faixa etária mais vulnerável à hospitalização pela doença.

Chikungunya também preocupa

No mesmo período, Mato Grosso do Sul registrou 131 casos prováveis de Chikungunya, com 2 confirmações reportadas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Até o momento, nenhum caso foi confirmado em gestantes.

A SES orienta que automedicação deve ser evitada. Em caso de sintomas de dengue ou Chikungunya, a recomendação é procurar imediatamente uma unidade de saúde do município.

Prevenção é essencial

A secretaria reforça medidas preventivas:

  • Eliminar água parada em vasos, garrafas e pneus;
  • Manter caixas d’água e reservatórios bem tampados;
  • Usar repelentes e roupas adequadas, principalmente em horários de maior atividade do mosquito;
  • Procurar atendimento médico ao primeiro sinal de febre ou dor intensa.

Os boletins epidemiológicos completos podem ser consultados nos links:

  • Dengue SE 01-2026
  • Chikungunya SE 01-2026

*Com informações da Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Assuntos

