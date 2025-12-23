MS institui Rede Estadual de Transformação Digital para modernizar serviços públicos

O Governo de Mato Grosso do Sul instituiu oficialmente a Rede Estadual de Transformação Digital (RTD), por meio do Decreto nº 16.713, de 22 de dezembro de 2025, publicado na edição desta terça-feira do Diário Oficial. A iniciativa tem como objetivo fortalecer a governança digital e modernizar os serviços públicos oferecidos à população.

A RTD abrange órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, com foco na integração de estratégias, padronização de soluções tecnológicas e cooperação entre áreas, visando maior eficiência, transparência e melhoria da experiência do cidadão.

A rede será coordenada pela Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov), por meio da Secretaria-Executiva de Transformação Digital (SetDig). Cada órgão estadual indicará Pontos Focais de Transformação Digital, responsáveis por coordenar ações e assegurar a adesão às diretrizes do Estado.

O decreto também prevê a criação de Grupos Técnicos de Transformação Digital, voltados a temas estratégicos como interoperabilidade de sistemas, identidade digital, experiência do usuário, segurança da informação e inovação tecnológica. Entre suas competências estão a elaboração e o monitoramento de planos de transformação digital, capacitação contínua dos servidores e acompanhamento de indicadores de desempenho.

Segundo o secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez, a RTD consolida uma diretriz estruturante da gestão pública estadual, colocando a transformação digital como elemento central para integrar políticas públicas e aprimorar a capacidade de resposta do Estado.