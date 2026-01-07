MS Pró-Catadores supera metas e fortalece inclusão socioeconômica em municípios

O Projeto MS Pró-Catadores, executado pelo Sebrae/MS e com apoio do Sebrae Nacional, superou as metas estabelecidas para 2025, promovendo inclusão socioeconômica e fortalecimento das cooperativas de catadores em dez municípios de Mato Grosso do Sul. Com impacto positivo nas comunidades, a iniciativa consolida parcerias com prefeituras e amplia a renda dos trabalhadores da economia circular, especialmente no setor de materiais recicláveis.
Metas superadas e resultados positivos
De acordo com o gerente da Unidade de Desenvolvimento Territorial e Políticas Públicas do Sebrae/MS, Jorge Tadeu de Barros Veneza, o projeto garantiu a integração e fortalecimento entre os agentes envolvidos, tanto na gestão administrativa quanto na infraestrutura das cooperativas e associações.
“O projeto MS Pró-Catadores aplicou consultorias baseadas no plano de ação de cada cooperativa, envolvendo legalização, gestão administrativa, segurança e infraestrutura, entre outros. Nosso compromisso foi com o desenvolvimento humano e a inclusão produtiva, resultando na transformação das realidades por meio do empreendedorismo”, destacou Veneza.
O projeto atendeu a 181 catadores e acompanhou sete cooperativas e três associações, com aumento de 16,01% no faturamento e 22,49% no índice de avaliação das organizações participantes. Os números superaram as expectativas, com o objetivo de atender a 100 catadores e formalizar 5 cooperativas até o final de 2025.
Municípios atendidos e impacto local
As dez organizações atendidas pelo projeto estão localizadas nos seguintes municípios: Alcinópolis, Amambai, Brasilândia, Costa Rica, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Sete Quedas e Três Lagoas. Sete dessas organizações são cooperativas, e três são associações de catadores de materiais recicláveis. Entre as ações de maior destaque estão:
- Consultorias e capacitações para os catadores e suas organizações, com ênfase na gestão, infraestrutura e segurança do trabalho.
- Aumento da produtividade e ampliação de mercados, permitindo maior valorização e participação em eventos como o ‘Encontro de Líderes’, ‘Transformar Junto’ e o Fórum de Sustentabilidade.
Impactos reais nas cooperativas e prefeituras
A Prefeitura de Alcinópolis, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, comemorou os resultados obtidos com a Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Alcinópolis (Coopercal), com destaque para o fortalecimento da parceria institucional.
“O MS Pró-Catadores contribuiu efetivamente para a organização e a visão profissional dos catadores, permitindo a melhoria das condições de trabalho e campanhas de educação ambiental para a população. Estamos comprometidos em seguir trabalhando de forma integrada com o Sebrae e demais parceiros”, afirmou Lucilene Martins Oliveira Cruz, superintendente de Estudos e Controle Ambiental de Alcinópolis.
Cezar Henrique Amorim Rezende, auxiliar administrativo da Coopercal, compartilhou a transformação vivenciada com o projeto:
“Nossa forma de trabalhar no administrativo e o trabalho em grupo dos cooperados melhorou muito. A renda aumentou, e conseguimos participar de eventos importantes para nossa valorização”, concluiu Rezende.
Cooperativas e associações atendidas
Conheça as organizações atendidas pelo MS Pró-Catadores em Mato Grosso do Sul:
- Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Alcinópolis (Coopercal)
- Cooperativa de Reciclagem Arara Azul de Três Lagoas (Corpazul)
- Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis de Amambai (Coopercicla)
- Cooperativa Regional de Coleta Seletiva e Reciclagem de São Gabriel do Oeste (Cooperasgo)
- Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Nova Alvorada do Sul (Coopernas)
- Cooperativa de Trabalho e Comercialização de Materiais Recicláveis do Município de Costa Rica (Coopercori)
- Cooperativa de Trabalho dos Catadores de Materiais Recicláveis de Sete Quedas
- Associação Brasilandense de Agentes Ambientais de Brasilândia (Assobraa)
- Associação Cata Verde de Rio Verde de Mato Grosso
- Associação Nova Limpa de Nova Andradina