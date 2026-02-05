MS aposta na indústria e no consumo para manter PIB em alta

Depois de um ano marcado por forte expansão econômica, Mato Grosso do Sul deve entrar em 2026 em um ciclo de crescimento mais moderado, porém mais equilibrado. As projeções indicam que o Estado seguirá avançando, mesmo diante da desaceleração do agronegócio, apoiado na retomada da indústria, no dinamismo dos serviços e no aumento da renda disponível das famílias.

Segundo estimativas do Banco do Brasil, o PIB sul-mato-grossense deve crescer 1,9% em 2026. O resultado representa uma acomodação após o desempenho acima da média registrado no ano anterior, quando a economia estadual foi impulsionada por uma safra agrícola excepcional.

Menor dependência do campo

A principal mudança no cenário econômico está na perda de protagonismo do agronegócio no curto prazo. Após crescimento expressivo no último ciclo, o setor deve registrar retração em 2026, reflexo da redução esperada na produção agrícola e da elevada base de comparação.

Ainda assim, a queda projetada para Mato Grosso do Sul é menor do que a prevista para o conjunto do Centro-Oeste, região que liderou a produção nacional de grãos no ano passado.

Retomada industrial muda o eixo do crescimento

Com o campo em ajuste, a indústria passa a ocupar posição central no desempenho econômico do Estado. A projeção aponta crescimento acima de 3% do PIB industrial, revertendo a retração observada no ano anterior.

Os segmentos de celulose e etanol concentram os principais vetores dessa retomada, impulsionados por novos investimentos, ampliação da capacidade produtiva e maior integração com cadeias logísticas e de serviços.

Efeito da política tributária no consumo

A ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda é apontada como um dos fatores mais relevantes para o desempenho da economia estadual em 2026. Ao reduzir a carga tributária sobre trabalhadores de renda média, a medida eleva o poder de compra e fortalece o mercado interno.