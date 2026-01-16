MS passa a oferecer teste do pezinho ampliado pelo SUS

Desde 1º de janeiro de 2026, o teste do pezinho ampliado passou a ser disponibilizado gratuitamente pelo SUS em Mato Grosso do Sul, fortalecendo a detecção precoce de doenças em recém-nascidos e consolidando a política estadual de cuidado integral à saúde infantil.

A iniciativa integra o Programa Estadual de Triagem Neonatal, vinculado ao Projeto Bem Nascer MS, e supera o modelo anterior, que permitia identificar apenas sete doenças. Com a ampliação, é possível rastrear mais de 40 condições congênitas, genéticas e metabólicas, permitindo diagnósticos precoces e início oportuno do tratamento.

Principais avanços do teste ampliado

Detecção de mais de 40 doenças congênitas, genéticas e metabólicas;

Ampliação do acesso gratuito pelo SUS;

Fortalecimento do diagnóstico precoce e tratamento oportuno;

Redução do risco de complicações e óbitos evitáveis na infância.

Segundo a secretária-adjunta de Estado de Saúde, Crhistinne Maymone, a ampliação do teste reforça o compromisso do Governo do Estado com a primeira infância.

“Estamos garantindo acesso gratuito a um exame fundamental, que permite identificar doenças ainda nos primeiros dias de vida, assegurando tratamento oportuno e melhores perspectivas para as crianças e suas famílias”, destacou.

Como é feito o exame e quais doenças são rastreadas

A coleta deve ser realizada preferencialmente entre o 3º e 5º dia de vida do bebê, período considerado ideal para identificar alterações. Entre as condições rastreadas estão atrofia muscular espinhal (AME), imunodeficiências primárias, galactosemias e diversos distúrbios metabólicos.

A gerente de Atenção à Saúde da Criança da SES, Cristiana Schulz, ressalta que o diagnóstico precoce é determinante para o sucesso do tratamento.

“Com o teste do pezinho ampliado, é possível iniciar o tratamento antes mesmo do surgimento dos sintomas, garantindo mais qualidade de vida e, em muitos casos, evitando complicações graves”, explicou.

Laboratório de referência e acompanhamento

As análises das amostras são realizadas pelo IPED/APAE de Campo Grande, laboratório de referência habilitado pelo Ministério da Saúde. A instituição também oferece acompanhamento multiprofissional às crianças diagnosticadas, fortalecendo a rede de cuidado estadual.