Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início MATO GROSSO DO SUL

SAÚDE PÚBLICA

MS passa a oferecer teste do pezinho ampliado pelo SUS

Governo do Estado investe em triagem neonatal que identifica mais de 40 doenças em recém-nascidos.

Gabriela Porto

O teste do pezinho ampliado permite detectar mais de 40 doenças e é ofertado gratuitamente pelo SUS em Mato Grosso do Sul. - Fotos: André Lima
O teste do pezinho ampliado permite detectar mais de 40 doenças e é ofertado gratuitamente pelo SUS em Mato Grosso do Sul. - Fotos: André Lima

Desde 1º de janeiro de 2026, o teste do pezinho ampliado passou a ser disponibilizado gratuitamente pelo SUS em Mato Grosso do Sul, fortalecendo a detecção precoce de doenças em recém-nascidos e consolidando a política estadual de cuidado integral à saúde infantil.

A iniciativa integra o Programa Estadual de Triagem Neonatal, vinculado ao Projeto Bem Nascer MS, e supera o modelo anterior, que permitia identificar apenas sete doenças. Com a ampliação, é possível rastrear mais de 40 condições congênitas, genéticas e metabólicas, permitindo diagnósticos precoces e início oportuno do tratamento.

Principais avanços do teste ampliado

  • Detecção de mais de 40 doenças congênitas, genéticas e metabólicas;
  • Ampliação do acesso gratuito pelo SUS;
  • Fortalecimento do diagnóstico precoce e tratamento oportuno;
  • Redução do risco de complicações e óbitos evitáveis na infância.

Segundo a secretária-adjunta de Estado de Saúde, Crhistinne Maymone, a ampliação do teste reforça o compromisso do Governo do Estado com a primeira infância.

“Estamos garantindo acesso gratuito a um exame fundamental, que permite identificar doenças ainda nos primeiros dias de vida, assegurando tratamento oportuno e melhores perspectivas para as crianças e suas famílias”, destacou.

Como é feito o exame e quais doenças são rastreadas

A coleta deve ser realizada preferencialmente entre o 3º e 5º dia de vida do bebê, período considerado ideal para identificar alterações. Entre as condições rastreadas estão atrofia muscular espinhal (AME), imunodeficiências primárias, galactosemias e diversos distúrbios metabólicos.

A gerente de Atenção à Saúde da Criança da SES, Cristiana Schulz, ressalta que o diagnóstico precoce é determinante para o sucesso do tratamento.

“Com o teste do pezinho ampliado, é possível iniciar o tratamento antes mesmo do surgimento dos sintomas, garantindo mais qualidade de vida e, em muitos casos, evitando complicações graves”, explicou.

Laboratório de referência e acompanhamento

As análises das amostras são realizadas pelo IPED/APAE de Campo Grande, laboratório de referência habilitado pelo Ministério da Saúde. A instituição também oferece acompanhamento multiprofissional às crianças diagnosticadas, fortalecendo a rede de cuidado estadual.

Notícias Relacionadas

A coordenadora técnica do IPED, Josaine Palmieri, enfatiza:

“Em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde e o Governo do Estado, passamos a realizar o teste do pezinho ampliado, aumentando a prevenção, o diagnóstico precoce e o cuidado às crianças em todo o Mato Grosso do Sul.”

Acesso ao exame e impacto nas famílias

Atualmente, cerca de 3 mil testes são realizados mensalmente no Estado, atendendo os 79 municípios. O exame pode ser feito em unidades básicas de saúde, hospitais ou, em Campo Grande, em unidades do IPED/APAE, sendo totalmente gratuito pelo SUS.

Para as famílias, a ampliação representa mais segurança e tranquilidade desde os primeiros dias de vida. A mãe da recém-nascida Mariana, Ana Cláudia Araújo, destacou:

“Essa ampliação faz toda a diferença para nós, mães, porque amplia o cuidado e traz mais segurança ao permitir um diagnóstico mais completo desde o início”.

A avó da bebê Antonela, Alessandra Azambuja, também ressaltou o impacto:

“Hoje conseguimos acessar pelo SUS um exame muito mais completo, que antes só era possível no particular, com um custo alto. Isso significa mais prevenção, mais acesso e mais tranquilidade para as famílias”.

*Com informações da Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos