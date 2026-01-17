Mulher denuncia extorsão e ameaça de morte contra filho em MS

Uma mulher procurou a polícia em Campo Grande para denunciar que o filho, de 19 anos, pode estar sendo vítima de extorsão com ameaça de morte no município de Ivinhema, a 300 km da capital. Segundo a denúncia, criminosos estariam exigindo R$ 6 mil para libertá-lo e, caso o valor não fosse pago, ameaçaram matá-lo.

O relato da vítima

A mãe relatou que recebeu uma ligação via WhatsApp na manhã de ontem (16), em que o filho afirmava estar preso contra a sua vontade, sofrendo agressões físicas e sendo ameaçado de morte. Na ligação, ele informou que os sequestradores o acusam de ter desviado drogas, o que teria motivado a cobrança.