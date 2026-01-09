Nelson Fermino Júnior assume coordenação-geral de Perícias em MS

O Governo de Mato Grosso do Sul oficializou nesta quinta-feira (9) a nomeação de Nelson Fermino Júnior como coordenador-geral de Perícias, responsável pela Polícia Científica, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). O ato foi publicado no Diário Oficial do Estado e registrado por meio do Decreto “P” nº 5, assinado pelo governador em exercício, José Carlos Barbosa.
A nomeação marca uma reorganização da gestão da Coordenadoria, com mudanças estratégicas na equipe técnica e administrativa, reforçando o compromisso do governo estadual com modernização, eficiência e valorização profissional do setor pericial.
Experiência técnica
Nelson Fermino Júnior é natural de Bauru (SP) e atua como perito criminal desde 2000, acumulando mais de 25 anos de experiência na área pericial. É graduado em Farmácia e Bioquímica e possui pós-graduação em Genética Forense e Gestão da Segurança Pública, qualificações que sustentam seu perfil técnico e gerencial.
Ao longo da carreira, Fermino Júnior passou por diversas funções estratégicas na Polícia Científica, incluindo atuação no Núcleo Regional de Criminalística de Naviraí, no Núcleo de Perícias Externas do Instituto de Criminalística e no Instituto de Análises Laboratoriais Forenses (IALF), onde coordenou divisões e projetos de perícia técnica.
Trajetória na gestão pública
Além da atuação técnica, Fermino Júnior acumula experiência em gestão da Segurança Pública. Ele já exerceu a função de coordenador-geral de Perícias, atuou na Sejusp em atividades de apoio institucional, foi diretor do Departamento de Apoio às Unidades Regionais (DAUR) por seis anos e, mais recentemente, ocupava o cargo de coordenador-geral de Perícias Adjunto por quase três anos.
Com a nova nomeação, ele deixa a função de adjunto para reassumir a coordenação-geral, garantindo continuidade de projetos estratégicos e programas de modernização do órgão.
Equipe de gestão renovada
A reorganização da Coordenadoria também inclui a designação de Carlos Idelmar de Campos Barbosa, perito médico-legista classe especial, como coordenador-geral adjunto (símbolo DAPC-2). Até então, Carlos Barbosa atuava como coordenador de divisão no Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol), e agora passa a integrar a liderança da instituição ao lado de Fermino Júnior.
Compromisso com modernização e valorização
Ao assumir o comando, Nelson Fermino Júnior destacou a importância de manter a excelência técnica da Polícia Científica, priorizar a valorização dos servidores e avançar na modernização dos processos periciais.
“Assumo essa missão com responsabilidade e respeito à história da Polícia Científica, valorizando os servidores e buscando avançar na modernização, sempre com base na técnica e na legalidade”, afirmou o novo coordenador-geral.
As nomeações têm efeitos imediatos a partir da publicação no Diário Oficial e seguem as disposições da Lei Complementar nº 114/2005, com alterações da Lei Complementar nº 217/2016.
*Com informações da Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul