Nelson Fermino Júnior assume coordenação-geral de Perícias em MS

O Governo de Mato Grosso do Sul oficializou nesta quinta-feira (9) a nomeação de Nelson Fermino Júnior como coordenador-geral de Perícias, responsável pela Polícia Científica, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). O ato foi publicado no Diário Oficial do Estado e registrado por meio do Decreto “P” nº 5, assinado pelo governador em exercício, José Carlos Barbosa.

A nomeação marca uma reorganização da gestão da Coordenadoria, com mudanças estratégicas na equipe técnica e administrativa, reforçando o compromisso do governo estadual com modernização, eficiência e valorização profissional do setor pericial.

Experiência técnica

Nelson Fermino Júnior é natural de Bauru (SP) e atua como perito criminal desde 2000, acumulando mais de 25 anos de experiência na área pericial. É graduado em Farmácia e Bioquímica e possui pós-graduação em Genética Forense e Gestão da Segurança Pública, qualificações que sustentam seu perfil técnico e gerencial.

Ao longo da carreira, Fermino Júnior passou por diversas funções estratégicas na Polícia Científica, incluindo atuação no Núcleo Regional de Criminalística de Naviraí, no Núcleo de Perícias Externas do Instituto de Criminalística e no Instituto de Análises Laboratoriais Forenses (IALF), onde coordenou divisões e projetos de perícia técnica.

Trajetória na gestão pública

Além da atuação técnica, Fermino Júnior acumula experiência em gestão da Segurança Pública. Ele já exerceu a função de coordenador-geral de Perícias, atuou na Sejusp em atividades de apoio institucional, foi diretor do Departamento de Apoio às Unidades Regionais (DAUR) por seis anos e, mais recentemente, ocupava o cargo de coordenador-geral de Perícias Adjunto por quase três anos.

Com a nova nomeação, ele deixa a função de adjunto para reassumir a coordenação-geral, garantindo continuidade de projetos estratégicos e programas de modernização do órgão.