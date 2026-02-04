No Dia Mundial do Câncer, INCA apresenta novas estimativas de incidência da doença no Brasil

Nesta quarta-feira (04) é celebrado o Dia Mundial do Câncer, uma data para marcar a importância da prevenção contra essa doença. Nesta manhã, o Instituto Nacional de Câncer (INCA) divulgou os dados da “Estimativa 2026–2028: incidência de câncer no Brasil”.

O levantamento norteia o planejamento de políticas públicas, ações de prevenção, diagnóstico e atenção oncológica no País.

O evento realizado em Brasília foi transmitido ao vivo pelo Youtube Oficial do INCA. Confira:

Durante o lançamento foram divulgados os números atualizados da doença no Brasil, com destaque para os tipos de câncer mais frequentes, as diferenças regionais e os desafios para o Sistema Único de Saúde (SUS). Também foi apresentado o panorama mundial, segundo levantamento da Agência Internacional de Pesquisa em Câncer da Organização Mundial da Saúde.

Estimativa 2026–2028: incidência de câncer no Brasil

De acordo com a estimativa, entre os anos de 2026 e 2028 a expectativa é que sejam registrados 781 mil novos casos de câncer por ano no país. Quando excluídos os tumores de pele não melanoma (de alta incidência, mas baixa letalidade), a projeção é de aproximadamente 518 mil casos anuais. A pesquisa levou em consideração os 21 tipos de cânceres mais comuns no país.

O levantamento foi elaborado pela Coordenação de Prevenção e Vigilância (Conprev) do INCA e tem o objetivo de apoiar o planejamento e a vigilância em saúde no curto prazo, com horizonte de até cinco anos, e concentra-se nos tumores de maior magnitude epidemiológica e relevância na saúde pública.