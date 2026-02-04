Veículos de Comunicação
Câncer

No Dia Mundial do Câncer, INCA apresenta novas estimativas de incidência da doença no Brasil

Liziane Zarpelon

No Dia Mundial do Câncer, INCA apresenta novas estimativas de incidência da doença no Brasil
No Dia Mundial do Câncer, INCA apresenta novas estimativas de incidência da doença no Brasil

Nesta quarta-feira (04) é celebrado o Dia Mundial do Câncer, uma data para marcar a importância da prevenção contra essa doença. Nesta manhã, o Instituto Nacional de Câncer  (INCA) divulgou os dados da “Estimativa 2026–2028: incidência de câncer no Brasil”. 

O levantamento norteia o planejamento de políticas públicas, ações de prevenção, diagnóstico e atenção oncológica no País. 

O evento realizado em Brasília foi transmitido ao vivo pelo Youtube Oficial do INCA. Confira:

Durante o lançamento foram divulgados os números atualizados da doença no Brasil, com destaque para os tipos de câncer mais frequentes, as diferenças regionais e os desafios para o Sistema Único de Saúde (SUS). Também foi apresentado o panorama mundial, segundo levantamento da Agência Internacional de Pesquisa em Câncer da Organização Mundial da Saúde.

Estimativa 2026–2028: incidência de câncer no Brasil

De acordo com a estimativa, entre os anos de 2026 e 2028 a expectativa é que sejam registrados 781 mil novos casos de câncer por ano no país. Quando excluídos os tumores de pele não melanoma (de alta incidência, mas baixa letalidade), a projeção é de aproximadamente 518 mil casos anuais. A pesquisa levou em consideração os 21 tipos de cânceres mais comuns no país. 

O levantamento foi elaborado pela Coordenação de Prevenção e Vigilância (Conprev) do INCA e tem o objetivo de apoiar o planejamento e a vigilância em saúde no curto prazo, com horizonte de até cinco anos, e concentra-se nos tumores de maior magnitude epidemiológica e relevância na saúde pública.

Atualmente o câncer consolida-se como uma das principais causas de morbimortalidade no país, aproximando-se das doenças cardiovasculares como principal causa de morte. Sendo que a maior incidência da doença concentra-se na população de locais com maior desenvolvimento como as regiões Sul, Sudeste e Centro-oeste.

Entre os homens, os cinco tipos de câncer mais incidentes são os de próstata, cólon e reto, pulmão, estômago e cavidade oral, respectivamente.

Entre as mulheres, em ordem de incidência, predominam os cânceres de mama, cólon e reto, colo do útero, pulmão e tireoide.

O câncer de pele não melanoma permanece como o mais frequente em ambos os sexos, sendo apresentado separadamente em razão de sua alta incidência e baixa letalidade.

Na região Centro-oeste, os tipos de câncer que devem ser mais diagnosticados entre os homens são próstata (68,95%), cólon e reto (23,02%), traqueia, brônquio e pulmão (16,49%), estômago (10,25%) e cavidade oral (10,16%). Já entre as mulheres estão o câncer de mama (61,32%), cólon e reto (21,68 %), colo de útero (19,58 %), traqueia (12,85%) e glândula tireoide (12,51%).

Tanto no público masculino, quanto feminino o segundo tipo de câncer mais incidente será o de cólon e reto. Esse tipo de câncer está ligado principalmente à exposição aos fatores de risco como hábitos alimentares, e a prevenção está relacionada ao diagnóstico precoce feito por meio de exames de rotina. (*Com informações do Instituto Nacional de Câncer – INCA)

