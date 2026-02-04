No Dia Mundial do Câncer, INCA apresenta novas estimativas de incidência da doença no Brasil

Nesta quarta-feira (04) é celebrado o Dia Mundial do Câncer, uma data para marcar a importância da prevenção contra essa doença. Nesta manhã, o Instituto Nacional de Câncer (INCA) divulgou os dados da “Estimativa 2026–2028: incidência de câncer no Brasil”.
O levantamento norteia o planejamento de políticas públicas, ações de prevenção, diagnóstico e atenção oncológica no País.
O evento realizado em Brasília foi transmitido ao vivo pelo Youtube Oficial do INCA. Confira:
Durante o lançamento foram divulgados os números atualizados da doença no Brasil, com destaque para os tipos de câncer mais frequentes, as diferenças regionais e os desafios para o Sistema Único de Saúde (SUS). Também foi apresentado o panorama mundial, segundo levantamento da Agência Internacional de Pesquisa em Câncer da Organização Mundial da Saúde.
Estimativa 2026–2028: incidência de câncer no Brasil
De acordo com a estimativa, entre os anos de 2026 e 2028 a expectativa é que sejam registrados 781 mil novos casos de câncer por ano no país. Quando excluídos os tumores de pele não melanoma (de alta incidência, mas baixa letalidade), a projeção é de aproximadamente 518 mil casos anuais. A pesquisa levou em consideração os 21 tipos de cânceres mais comuns no país.
O levantamento foi elaborado pela Coordenação de Prevenção e Vigilância (Conprev) do INCA e tem o objetivo de apoiar o planejamento e a vigilância em saúde no curto prazo, com horizonte de até cinco anos, e concentra-se nos tumores de maior magnitude epidemiológica e relevância na saúde pública.
Atualmente o câncer consolida-se como uma das principais causas de morbimortalidade no país, aproximando-se das doenças cardiovasculares como principal causa de morte. Sendo que a maior incidência da doença concentra-se na população de locais com maior desenvolvimento como as regiões Sul, Sudeste e Centro-oeste.
Entre os homens, os cinco tipos de câncer mais incidentes são os de próstata, cólon e reto, pulmão, estômago e cavidade oral, respectivamente.
Entre as mulheres, em ordem de incidência, predominam os cânceres de mama, cólon e reto, colo do útero, pulmão e tireoide.
O câncer de pele não melanoma permanece como o mais frequente em ambos os sexos, sendo apresentado separadamente em razão de sua alta incidência e baixa letalidade.
Na região Centro-oeste, os tipos de câncer que devem ser mais diagnosticados entre os homens são próstata (68,95%), cólon e reto (23,02%), traqueia, brônquio e pulmão (16,49%), estômago (10,25%) e cavidade oral (10,16%). Já entre as mulheres estão o câncer de mama (61,32%), cólon e reto (21,68 %), colo de útero (19,58 %), traqueia (12,85%) e glândula tireoide (12,51%).
Tanto no público masculino, quanto feminino o segundo tipo de câncer mais incidente será o de cólon e reto. Esse tipo de câncer está ligado principalmente à exposição aos fatores de risco como hábitos alimentares, e a prevenção está relacionada ao diagnóstico precoce feito por meio de exames de rotina. (*Com informações do Instituto Nacional de Câncer – INCA)