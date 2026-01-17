Nota do Enem abre portas para universidades no exterior

As notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), divulgadas nesta sexta-feira (16), podem ser uma passagem para universidades fora do Brasil. Para muitos estudantes brasileiros que desejam estudar no exterior, a nota do Enem não é apenas uma chave de entrada para instituições no Brasil, mas também para universidades de renome internacional.

Como funciona?

Cada universidade estabelece os seus próprios critérios para a aceitação da nota do Enem, com diferentes exigências para documentação, entrevistas e até testes de proficiência em língua estrangeira. Isso significa que o processo seletivo pode variar bastante entre os países e instituições, mesmo para aqueles que aceitam o Enem.

Portugal: O principal destino dos brasileiros

Portugal é o país que mais aceita o Enem como forma de ingresso no ensino superior, com mais de 20 universidades e institutos politécnicos utilizando o exame em seus processos seletivos. Entre as instituições que fazem parte deste acordo estão a Universidade Católica Portuguesa, a Universidade de Aveiro e a Universidade Europeia.

Para ingressar em algumas dessas universidades, os candidatos precisam apresentar documentos adicionais, como passaporte, histórico escolar e a declaração de notas do Enem. Além disso, cada universidade pode exigir médias mínimas para aceitação. Na Universidade Católica Portuguesa, por exemplo, é preciso atingir uma média mínima de 475 pontos no Enem para ser considerado.

Estados Unidos: Alternativa aos testes tradicionais

Nos Estados Unidos, algumas universidades permitem o uso da nota do Enem como alternativa aos tradicionais exames padronizados como o SAT e o ACT. A New York University (NYU) é uma das mais conhecidas a adotar o Enem nesse formato. No entanto, é importante destacar que a nota do Enem não substitui todas as etapas do processo seletivo. Os candidatos ainda precisam enviar redações, comprovar atividades extracurriculares e realizar entrevistas. Além disso, um teste de proficiência em inglês também pode ser exigido, dependendo da universidade.

Outras universidades como a Emory University (Atlanta) e a Northwestern University (Evanston) também utilizam o Enem em seus processos seletivos.