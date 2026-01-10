Novo aterro sanitário de Campo Grande deve operar em 2028

A CG Solurb, concessionária responsável pela limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos de Campo Grande, deu início às etapas para a instalação de um novo aterro sanitário na Capital, com previsão de entrada em operação em 2028. O projeto propõe substituir o aterro Dom Antônio Barbosa 2, que atingirá sua capacidade máxima nos próximos dois anos.

A empresa protocolou recentemente junto à Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb) o requerimento de licença ambiental para instalação de aterro sanitário para resíduos sólidos não perigosos, em área localizada na saída para Sidrolândia, na rodovia MS-455, km 0 + 500m. A análise do pedido ainda está em andamento, e a emissão da licença é condição para que as obras sejam iniciadas.

Em nota, a CG Solurb informou que o novo empreendimento, denominado Aterro Sanitário Ereguaçú, terá capacidade para atender a Capital e municípios vizinhos por 40 anos, com previsão de início das operações no mesmo período em que o Dom Antônio Barbosa 2 será desativado, no primeiro semestre de 2028.

“O aterro Ereguaçú terá capacidade estimada para atender a capital e adjacências por quatro décadas, garantindo destinação adequada aos resíduos sólidos urbanos da região”, destaca a concessionária.

O investimento inicial do projeto deve superar R$ 50 milhões, sendo metade do valor destinado às obras de implantação, que começarão após a expedição da licença ambiental.

Estrutura e capacidade do novo aterro

O terreno do Ereguaçú possui 99,51 hectares, dos quais 87,9 hectares serão utilizados para o aterro propriamente dito. Deste total, 55,9 hectares serão destinados à disposição de resíduos, enquanto o restante será ocupado por acessos, canais de drenagem de águas pluviais, diques de contenção, taludes, cinturão verde e edificações de apoio, como guarita, prédio administrativo, vestiários e refeitório.