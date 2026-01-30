Obras e investimentos industriais colocam construção civil no topo da geração de vagas em MS

A intensificação de obras e grandes investimentos industriais consolidou a construção civil como o principal vetor da geração de empregos formais em Mato Grosso do Sul em 2025. De acordo com dados do Novo Caged, o estado encerrou o ano com saldo positivo de 19.756 vagas com carteira assinada, crescimento de 61% em relação a 2024.

O resultado indica um ciclo de atividade econômica mais forte, após dois anos de desaceleração, ainda que permaneça abaixo dos níveis recordes observados no início da década.

Construção lidera ranking setorial

Responsável por 5.873 novos postos de trabalho, a construção civil ficou à frente de todos os demais setores da economia estadual. O desempenho foi impulsionado principalmente pela fase de implantação de grandes empreendimentos industriais, em especial no segmento de papel e celulose.

Na sequência aparecem os setores de serviços, com saldo de 4.835 vagas, indústria, com 4.536, comércio, com 3.258, e agropecuária, com 1.256 empregos formais criados ao longo do ano.

Efeito dos grandes empreendimentos

A execução de megaprojetos industriais demanda uma estrutura complexa, que vai além da obra principal. Estradas, redes de energia, alojamentos, logística e adequações urbanas fazem parte do pacote de investimentos, ampliando significativamente a demanda por mão de obra.

Esse conjunto de obras explica por que a construção civil costuma liderar a geração de empregos em momentos de expansão econômica, reagindo de forma mais rápida do que outros segmentos.

Economia diversificada sustenta crescimento

Embora os grandes projetos tenham papel central, especialistas destacam que o desempenho do mercado de trabalho não pode ser atribuído exclusivamente às megafábricas. Obras públicas, mercado imobiliário urbano e ampliações industriais também contribuem para o saldo positivo.