Partidos em Mato Grosso do Sul encerram 2025 enfraquecidos e com risco de desaparecer

O ano de 2025 termina marcado por indefinições partidárias em Mato Grosso do Sul. Várias legendas políticas enfrentam dificuldades de crescimento e risco de extinção no Estado, em meio à cláusula de barreira e ao desinteresse de candidatos estratégicos em disputar o Governo em 2026.

Partidos como PSD, MDB, Republicanos e PSDB concentram suas atenções nas movimentações do governador Eduardo Riedel (PP), cujas decisões influenciarão diretamente o tamanho e a representatividade das siglas nas eleições estaduais e federais. Essas legendas dependem do grupo governista para receber indicações de candidatos, uma estratégia que pode determinar sua sobrevivência política no Estado.

O MDB, tradicionalmente forte, mantém hoje uma das melhores coligações para deputado estadual, contando com nomes como André Puccinelli, Eduardo Rocha e o trio de deputados estaduais Renato Câmara, Júnior Mochi e Márcio Fernandes. Contudo, caso a senadora Simone Tebet decida concorrer ao Senado, o partido corre o risco de perder parte significativa de seu capital político, reduzindo de quatro a cinco eleitos para apenas dois.

O PSD também está condicionado às definições do grupo governista. Com apenas o deputado Pedrossian Neto como pré-candidato a deputado estadual, a sigla depende do apoio do vice-governador Barbosinha e do senador Nelsinho Trad para manter-se relevante. Esse cenário limita o crescimento do partido na próxima legislatura.