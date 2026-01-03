Veículos de Comunicação
EXPANSÃO INDUSTRIAL

Pioneira do biodiesel anuncia plano de R$ 800 milhões e mira expansão no MS

Oleoplan inicia 2026 com estratégia de crescimento baseado em captação de debêntures de R$ 200 milhões; projeto prevê novas unidades, modernização de plantas e entrada em três polos regionais, incluindo MS.

Gabriela Porto

Oleoplan anuncia plano de R$800 milhões com debêntures. - Foto: Divulgação
Oleoplan anuncia plano de R$800 milhões com debêntures. - Foto: Divulgação

Óleos Vegetais Planalto, companhia gaúcha com mais de quatro décadas de atuação e referência nacional na produção de biodiesel, iniciou o ano de 2026 com um ambicioso plano de expansão industrial. Conforme documento protocolado nesta sexta-feira (2) junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa lançou um programa de investimentos de R$ 800 milhões, com a emissão inicial de debêntures no valor de R$ 200 milhões como porta de entrada para o ciclo de crescimento planejado.

Regionalização e ampliação

Com presença já estabelecida nas regiões Sul, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, a Oleoplan projeta ampliar sua atuação por meio da implantação de novas unidades industriais, modernização de uma planta no Rio Grande do Sul e entrada em três projetos distintos no Mato Grosso do Sul. A estratégia contempla integração logística, verticalização produtiva e maior capilaridade no mercado de biocombustíveis.

No documento apresentado à CVM, a empresa menciona o “Projeto Usina Oleoplan MT”, que inclui a instalação de uma unidade de esmagamento de soja integrada à planta que já possui em Lucas do Rio Verde (MT), onde produz biodiesel. A aquisição dessa planta, realizada junto à Green Ventures, braço de biodiesel da Fiagril, foi efetivada em 2024, com operações iniciadas em 2025, concretizando a empresa como um dos principais produtores do país.

Desempenho nacional

Atualmente, a Oleoplan soma cinco usinas produtivas de biodiesel no Brasil, com capacidade instalada de aproximadamente 4,56 mil metros cúbicos por dia, equivalentes a cerca de 1,67 bilhão de litros ao ano, posicionando-se entre as maiores produtoras nacionais do biocombustível sustentável.

De acordo com analistas do setor energético, investimentos dessa magnitude refletem a crescente demanda por bioenergia no Brasil. Esse movimento é impulsionado por políticas públicas que ampliam gradualmente a mistura obrigatória de biodiesel ao diesel fóssil, além da busca por matrizes energéticas mais limpas e da expansão da indústria de biocombustíveis, com foco na redução das emissões de carbono.

Estratégias multidimensional

A estratégia da Oleoplan é vista como “multidimensional”: além da expansão de capacidade produtiva, a empresa aposta no fortalecimento de sua base de fornecedores agrícolas no Centro-Oeste, no aproveitamento de incentivos fiscais e financeiros e em ganhos de eficiência operacional decorrentes da integração de unidades industriais e logísticas.

Especialistas destacam que o setor de biodiesel no Brasil, que se beneficia de uma cadeia produtiva robusta atrelada ao agronegócio, deve continuar crescendo nos próximos anos, impulsionado por meta de descarbonização e políticas ambientais tanto governamentais quanto corporativas.

