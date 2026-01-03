Pioneira do biodiesel anuncia plano de R$ 800 milhões e mira expansão no MS

Óleos Vegetais Planalto, companhia gaúcha com mais de quatro décadas de atuação e referência nacional na produção de biodiesel, iniciou o ano de 2026 com um ambicioso plano de expansão industrial. Conforme documento protocolado nesta sexta-feira (2) junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa lançou um programa de investimentos de R$ 800 milhões, com a emissão inicial de debêntures no valor de R$ 200 milhões como porta de entrada para o ciclo de crescimento planejado.

Regionalização e ampliação

Com presença já estabelecida nas regiões Sul, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, a Oleoplan projeta ampliar sua atuação por meio da implantação de novas unidades industriais, modernização de uma planta no Rio Grande do Sul e entrada em três projetos distintos no Mato Grosso do Sul. A estratégia contempla integração logística, verticalização produtiva e maior capilaridade no mercado de biocombustíveis.

No documento apresentado à CVM, a empresa menciona o “Projeto Usina Oleoplan MT”, que inclui a instalação de uma unidade de esmagamento de soja integrada à planta que já possui em Lucas do Rio Verde (MT), onde produz biodiesel. A aquisição dessa planta, realizada junto à Green Ventures, braço de biodiesel da Fiagril, foi efetivada em 2024, com operações iniciadas em 2025, concretizando a empresa como um dos principais produtores do país.

Desempenho nacional

Atualmente, a Oleoplan soma cinco usinas produtivas de biodiesel no Brasil, com capacidade instalada de aproximadamente 4,56 mil metros cúbicos por dia, equivalentes a cerca de 1,67 bilhão de litros ao ano, posicionando-se entre as maiores produtoras nacionais do biocombustível sustentável.