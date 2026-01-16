PL 894/25, em análise, propõe salário integral e recolhimento de tributos pelo trabalhador

O Projeto de Lei 894/2025, apresentado pelo deputado federal Marcos Pollon, propõe uma mudança significativa na dinâmica de pagamento de salários dos trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A proposta estabelece que os empregados passem a receber o valor bruto integral de seus salários, assumindo diretamente a responsabilidade pelo recolhimento de tributos, contribuições previdenciárias e FGTS por meio de um Documento de Arrecadação Trabalhista Unificado (DATU), emitido mensalmente pela Receita Federal.

O projeto ainda está em análise nas comissões de Trabalho, Finanças e Tributação, e Constituição e Justiça e de Cidadania, sem previsão de votação final.

Como funcionaria o pagamento e recolhimento de tributos

De acordo com a proposta, o empregador pagaria ao trabalhador 100% do salário bruto, sem descontar tributos. O DATU reuniria as seguintes obrigações:

Contribuição previdenciária;

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), quando devido.

O boleto unificado teria vencimento até o dia 20 do mês seguinte ao recebimento do salário, permitindo ao empregado planejar financeiramente o pagamento de suas obrigações.

Alterações na legislação vigente

Para implementar a medida, o projeto altera dispositivos importantes da CLT e da legislação previdenciária: