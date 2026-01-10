Preço da gasolina e do diesel aumenta em MS após atualização do ICMS

Os combustíveis em Mato Grosso do Sul registram aumento nos primeiros dias de 2026, motivados pela atualização da alíquota do ICMS sobre gasolina, diesel e gás de cozinha. A medida, que passou a vigorar em 1º de janeiro, segue a legislação federal que padroniza o imposto em todo o país, com valor fixo por litro ou quilo e atualização anual.

De acordo com o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz), a mudança visa evitar perdas de arrecadação dos estados e simplificar a cobrança, mas, ao mesmo tempo, limita a autonomia local e incentiva o consumo de combustíveis fósseis, o que vem sendo criticado por especialistas.

Valores por tipo de combustível

O aumento médio do ICMS reflete diretamente nos preços finais ao consumidor:

Gasolina: +R$ 0,10 por litro, totalizando R$ 1,57 de ICMS

+R$ 0,10 por litro, totalizando R$ 1,57 de ICMS Diesel comum: +R$ 0,05 por litro, total de R$ 1,17 de ICMS

+R$ 0,05 por litro, total de R$ 1,17 de ICMS Botijão de 13 kg de gás de cozinha: +R$ 1,04, atingindo R$ 1,47 por quilo

Em Campo Grande, a gasolina é vendida entre R$ 5,53 e R$ 5,99, enquanto o diesel comum varia de R$ 5,64 a R$ 7,17, dependendo do posto e região.

Edson Lazarotto, diretor-executivo do Sinpetro-MS, explica que o reajuste é exclusivamente tributário:

“O aumento do ICMS impacta imediatamente o preço final. Outros fatores, como preços da Petrobras ou fretes, não interferem nesse reajuste específico”, afirma.

Tendência de alta no início do ano

Mesmo antes da atualização do ICMS, os combustíveis já registravam elevação em dezembro de 2025. Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o litro da gasolina subiu de R$ 5,47 para R$ 5,53 no preço mínimo e de R$ 5,93 para R$ 5,95 na média. O etanol também aumentou, saindo de R$ 3,96 para R$ 4,00 na média.