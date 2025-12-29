PRF divulga balanço da Operação Natal em MS e no país

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou no domingo (28) a Operação Natal 2025, reforço da Operação Rodovida, com fiscalização intensificada nas rodovias federais de todo o país. O objetivo foi reduzir acidentes e mortes durante o período de feriado, com atenção especial ao uso do cinto de segurança e dispositivos de retenção para crianças.
No âmbito nacional, as estatísticas preliminares apontam 1.196 acidentes, 111 mortes e 1.347 feridos entre os dias 23 e 28 de dezembro. Em comparação ao ano anterior, houve queda nos números: em 2024, foram 1.505 acidentes, 199 mortes e 1.852 feridos.
Mato Grosso do Sul
Em Mato Grosso do Sul, o feriado de Natal apresentou um padrão semelhante ao do ano anterior. Foram registrados 25 acidentes, número inferior aos 48 sinistros de 2024. O total de feridos caiu de 49 para 30 pessoas, mas o número de mortes se manteve em quatro, igual ao registrado no ano passado, de acordo com dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A operação de fiscalização ocorreu entre os dias 23 e 28 de dezembro de 2025.
A fiscalização identificou diversas infrações que aumentam os riscos nas estradas. Entre elas:
A fiscalização identificou diversas infrações de trânsito, destacando o comportamento de condutores que desrespeitaram regras básicas de segurança. Entre as autuações, 1.591 motoristas foram flagrados em excesso de velocidade, 169 viajavam sem cinto de segurança, 51 crianças estavam fora de dispositivos de retenção obrigatórios, como cadeirinhas, e 277 ultrapassagens irregulares foram registradas. Ao todo, foram contabilizadas 1.861 infrações.
No país, as infrações mais registradas incluíram: conduzir veículo sem licenciamento (5.856), transitar acima da velocidade máxima permitida em até 20% (4.504), dirigir sem CNH/PPD/ACC (2.410), além de 5.127 veículos acima do limite de velocidade e 4.183 ultrapassagens em local proibido.
Quanto à alcoolemia, em MS, 5.222 motoristas foram submetidos ao bafômetro, com 40 flagrados dirigindo sob efeito de álcool e cinco presos. No total nacional, foram 1.180 autuações por alcoolemia, sendo 1.031 constatações e 149 recusas ao teste do etilômetro.
A PRF orienta os condutores a respeitarem as normas de trânsito, utilizarem cinto de segurança e dispositivos infantis, e evitarem o consumo de álcool ao dirigir, medidas essenciais para prevenir acidentes e salvar vidas, especialmente durante feriados prolongados.