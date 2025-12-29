PRF divulga balanço da Operação Natal em MS e no país

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou no domingo (28) a Operação Natal 2025, reforço da Operação Rodovida, com fiscalização intensificada nas rodovias federais de todo o país. O objetivo foi reduzir acidentes e mortes durante o período de feriado, com atenção especial ao uso do cinto de segurança e dispositivos de retenção para crianças.

No âmbito nacional, as estatísticas preliminares apontam 1.196 acidentes, 111 mortes e 1.347 feridos entre os dias 23 e 28 de dezembro. Em comparação ao ano anterior, houve queda nos números: em 2024, foram 1.505 acidentes, 199 mortes e 1.852 feridos.

Mato Grosso do Sul

Em Mato Grosso do Sul, o feriado de Natal apresentou um padrão semelhante ao do ano anterior. Foram registrados 25 acidentes, número inferior aos 48 sinistros de 2024. O total de feridos caiu de 49 para 30 pessoas, mas o número de mortes se manteve em quatro, igual ao registrado no ano passado, de acordo com dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A operação de fiscalização ocorreu entre os dias 23 e 28 de dezembro de 2025.

A fiscalização identificou diversas infrações que aumentam os riscos nas estradas. Entre elas: