Produtor rural denuncia abate clandestino de gado em fazenda

Um novo caso de abate clandestino de gado foi registrado na Fazenda Acácias, pertencente ao médico e produtor rural, Jairo Queiroz. As imagens encaminhadas por ele mostram a cabeça e vísceras de um animal deixadas no local após o crime, provavelmente ocorrido entre a noite desta segunda (15) e madrugada desta terça-feira (16).

Segundo Jairo, a ocorrência não é isolada e vem se repetindo em diferentes pontos da região, causando grande preocupação entre os produtores. Ele relata que o animal abatido era de alto valor genético e que o caso evidencia a ação de criminosos com experiência e habilidade. “Eles deixaram só a cabeça e as vísceras. Cortaram de forma precisa, mostrando que são pessoas com prática nesse tipo de ação. É uma situação que incomoda muito, não apenas a mim, mas todos os pecuaristas da região”, disse.

O produtor defende que a divulgação pública desses episódios pode ajudar a alertar a comunidade e incentivar denúncias anônimas que auxiliem as autoridades na investigação. “Já relatei o problema para as autoridades competentes”, afirmou, ressaltando que acredita no trabalho das polícias, embora seja uma investigação mais complicada por se tratar de crimes que ocorrem de madrugada.