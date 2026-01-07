Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início MATO GROSSO DO SUL

PREVISÃO DO TEMPO

Quarta-feira será de clima instável e temperaturas elevadas em MS

A umidade e os ventos dispersam áreas de instabilidade em Mato Grosso do Sul, com chance de trovoadas em algumas regiões e temperaturas elevadas.

Gabriela Porto

Chuva e calor devem predominar na quarta-feira. - Foto: Divulgação.
Chuva e calor devem predominar na quarta-feira. - Foto: Divulgação.

A previsão do tempo para quarta-feira (7) em Mato Grosso do Sul aponta para condições de instabilidade atmosférica, com o aumento da umidade e ventos baixos que devem espalhar áreas de chuva isolada pelo estado. O dia será marcado por chuvas isoladas nas regiões central, norte e leste, com chance de trovoadas em algumas áreas, especialmente à tarde.

Regiões Oeste e Sul: Tempo mais aberto

Já nas regiões oeste e sul do estado, o tempo tende a se abrir ao longo do dia, com predomínio de céu parcialmente nublado e menor possibilidade de chuvas. Nessas regiões, as temperaturas seguirão elevadas, com máximas de até 35 °C no período da tarde, especialmente nas cidades do oeste e noroeste do estado.

Campo Grande: Retorno das pancadas de chuva

Para Campo Grande, a previsão indica o retorno das pancadas de chuva a partir da tarde de quarta-feira. As chuvas devem ocorrer de forma isolada e serão acompanhadas de ventos moderados e possibilidade de trovoadas.

Notícias Relacionadas

Temperaturas elevadas

Com o tempo quente, as temperaturas se manterão altas em grande parte do estado, com os termômetros chegando a 35°C em várias cidades do oeste e noroeste. A umidade também deve permanecer alta, o que intensifica a sensação de calor abafado. É importante que a população tome medidas de precaução para evitar desconfortos, como o uso de protetor solar e a ingestão de líquidos.

Atenção para a instabilidade do clima

A instabilidade pode provocar condições de chuvas rápidas, mas com risco de acúmulo de água em áreas isoladas, o que pode gerar transtornos temporários em algumas cidades.

A Defesa Civil e as autoridades locais recomendam que os moradores fiquem atentos às condições meteorológicas e estejam preparados para eventuais mudanças no tempo. Em caso de tempestades, é importante seguir as orientações de segurança, como evitar ficar sob árvores e procurar abrigo em locais seguros.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos