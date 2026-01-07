Quarta-feira será de clima instável e temperaturas elevadas em MS

A previsão do tempo para quarta-feira (7) em Mato Grosso do Sul aponta para condições de instabilidade atmosférica, com o aumento da umidade e ventos baixos que devem espalhar áreas de chuva isolada pelo estado. O dia será marcado por chuvas isoladas nas regiões central, norte e leste, com chance de trovoadas em algumas áreas, especialmente à tarde.

Regiões Oeste e Sul: Tempo mais aberto

Já nas regiões oeste e sul do estado, o tempo tende a se abrir ao longo do dia, com predomínio de céu parcialmente nublado e menor possibilidade de chuvas. Nessas regiões, as temperaturas seguirão elevadas, com máximas de até 35 °C no período da tarde, especialmente nas cidades do oeste e noroeste do estado.

Campo Grande: Retorno das pancadas de chuva

Para Campo Grande, a previsão indica o retorno das pancadas de chuva a partir da tarde de quarta-feira. As chuvas devem ocorrer de forma isolada e serão acompanhadas de ventos moderados e possibilidade de trovoadas.