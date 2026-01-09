Reme de Campo Grande registra 8,5 mil novas matrículas em dois dias

O período de matrículas para a Rede Municipal de Ensino (Reme) de Campo Grande iniciou com um bom ritmo. Em apenas dois dias, foram registrados 8,5 mil novos cadastros, alcançando 40% da meta de 20 mil novas vagas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação (Semed) para 2026. Este resultado demonstra o engajamento das famílias, que buscam garantir a educação de seus filhos na rede pública de ensino da Capital.

Atualmente, a Reme atende 112 mil alunos, dos quais 92 mil já confirmaram sua permanência para o próximo ano por meio do processo de rematrícula. Com isso, as 20 mil vagas restantes estão sendo direcionadas a novos estudantes que desejam ingressar nas escolas municipais de Campo Grande.

Sistema online reduz a demanda por atendimento presencial

A grande maioria das famílias tem optado por realizar o cadastro online, facilitando o processo e evitando filas na Central de Matrículas. Até o momento, apenas 650 pessoas buscaram atendimento presencial. A equipe técnica da Semed aponta que o sistema online tem funcionado de forma estável e eficiente, tornando o processo mais rápido e acessível.

A maior procura até o momento é para a matrícula de crianças que estão iniciando a vida escolar, com destaque para o Grupo 4 (de quatro e cinco anos) e o 1º ano do Ensino Fundamental. O Grupo 4, por ser uma etapa de ensino obrigatória, tem gerado uma alta demanda por vagas, refletindo a preocupação das famílias com o futuro escolar dos pequenos.

Como funciona a escolha da vaga

Ao realizar a inscrição online, os responsáveis podem escolher até três opções de escolas para os filhos. A Secretaria Municipal de Educação tenta atender a esses pedidos, levando em consideração a quantidade de vagas disponíveis e a proximidade da residência do aluno. Embora a Semed faça o máximo possível para atender às preferências, a disponibilidade de vagas nas unidades solicitadas pode ser limitada.

A lista com a designação, informando a escola onde o aluno foi aceito, será divulgada no dia 21 de janeiro. A confirmação da matrícula será enviada por e-mail, e também poderá ser consultada pelo portal oficial da matrícula.