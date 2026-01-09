Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início MATO GROSSO DO SUL

REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Reme de Campo Grande registra 8,5 mil novas matrículas em dois dias

Período de matrículas para a Rede Municipal de Ensino começa com boa adesão ao sistema online; 40% da meta de novas vagas foi alcançada em dois dias.

Gabriela Porto

O período de matrículas para a Rede Municipal de Ensino (Reme) de Campo Grande começou com 8,5 mil novos cadastros realizados em apenas dois dias. - Foto: Divulgação.
O período de matrículas para a Rede Municipal de Ensino (Reme) de Campo Grande começou com 8,5 mil novos cadastros realizados em apenas dois dias. - Foto: Divulgação.

O período de matrículas para a Rede Municipal de Ensino (Reme) de Campo Grande iniciou com um bom ritmo. Em apenas dois dias, foram registrados 8,5 mil novos cadastros, alcançando 40% da meta de 20 mil novas vagas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação (Semed) para 2026. Este resultado demonstra o engajamento das famílias, que buscam garantir a educação de seus filhos na rede pública de ensino da Capital.

Atualmente, a Reme atende 112 mil alunos, dos quais 92 mil já confirmaram sua permanência para o próximo ano por meio do processo de rematrícula. Com isso, as 20 mil vagas restantes estão sendo direcionadas a novos estudantes que desejam ingressar nas escolas municipais de Campo Grande.

Sistema online reduz a demanda por atendimento presencial

A grande maioria das famílias tem optado por realizar o cadastro online, facilitando o processo e evitando filas na Central de Matrículas. Até o momento, apenas 650 pessoas buscaram atendimento presencial. A equipe técnica da Semed aponta que o sistema online tem funcionado de forma estável e eficiente, tornando o processo mais rápido e acessível.

A maior procura até o momento é para a matrícula de crianças que estão iniciando a vida escolar, com destaque para o Grupo 4 (de quatro e cinco anos) e o 1º ano do Ensino Fundamental. O Grupo 4, por ser uma etapa de ensino obrigatória, tem gerado uma alta demanda por vagas, refletindo a preocupação das famílias com o futuro escolar dos pequenos.

Como funciona a escolha da vaga

Ao realizar a inscrição online, os responsáveis podem escolher até três opções de escolas para os filhos. A Secretaria Municipal de Educação tenta atender a esses pedidos, levando em consideração a quantidade de vagas disponíveis e a proximidade da residência do aluno. Embora a Semed faça o máximo possível para atender às preferências, a disponibilidade de vagas nas unidades solicitadas pode ser limitada.

A lista com a designação, informando a escola onde o aluno foi aceito, será divulgada no dia 21 de janeiro. A confirmação da matrícula será enviada por e-mail, e também poderá ser consultada pelo portal oficial da matrícula.

Notícias Relacionadas

Dicas importantes para os responsáveis

Atenção aos dados: Ao finalizar o cadastro, os dados não podem ser alterados. Caso haja erro, o responsável deverá cancelar a inscrição e realizar um novo cadastro.

Transferências: Para quem deseja transferir o aluno de uma escola municipal para outra, o pedido deve ser feito também pelo portal de matrículas.

Efetivação da matrícula: Após o dia 21 de janeiro, os pais ou responsáveis devem comparecer à escola indicada para efetivar a matrícula, levando os documentos originais e cópias, além de assinar o requerimento para garantir a vaga.

Canais de atendimento

Caso haja dificuldades para realizar a matrícula pela internet ou problemas com a senha, a população pode buscar suporte pelo telefone gratuito 0800 615 1515 ou acessar o portal oficial das matrículas, disponível em matricula.campogrande.ms.gov.br.

A Secretaria Municipal de Educação também reforça que o atendimento online continuará funcionando de forma eficiente, proporcionando mais comodidade e agilidade para as famílias.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos