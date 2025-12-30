Réveillon no interior de MS tem shows gratuitos, festas e opções em resorts

Quem pretende fugir do agito da Capital e começar 2026 em outro ritmo ainda encontra boas opções no interior de Mato Grosso do Sul. De festas públicas em praças centrais a eventos privados em resorts, passando por cidades turísticas e polos regionais, a programação de Réveillon é diversa e atende públicos variados.
Shows gratuitos, queima de fogos — em muitos casos silenciosa —, apresentações de DJs, sertanejo, samba e até espetáculos tecnológicos com drones fazem parte do calendário de virada em diferentes municípios. A proposta é transformar a chegada do Ano Novo em uma experiência que combine lazer, cultura e, em alguns casos, contato direto com a natureza.
Confira abaixo um panorama das festas e shows confirmados para a virada de 2025 para 2026 em cidades do interior do Estado.
Bonito
Destino turístico consolidado, Bonito oferece duas propostas distintas para o Réveillon. A programação pública acontece nos dias 30 e 31 de dezembro, na Praça da Liberdade, a partir das 19h30. No dia 30, sobem ao palco Pedro e Evandro e a banda Samba Pop. Já no dia 31, a virada será embalada por Paulo e Jean e Henrique e Diego. Assim como em anos anteriores, a queima de fogos será silenciosa, reduzindo impactos em crianças, idosos, pessoas com deficiência, animais e no meio ambiente.
Para quem busca uma experiência mais exclusiva, o Zagaia Eco Resort promove um Réveillon particular que se consolidou como um dos mais disputados da região. A programação inclui almoço especial no dia 31, jantar de Réveillon, open bar, DJ, saxofonista e banda. No dia 1º de janeiro, a agenda segue com almoço e happy hour na piscina, além de estrutura voltada para famílias, com recreação infantil.
Bodoquena
Bodoquena confirmou o Réveillon 2026 – Luzes de Bodoquena, evento gratuito realizado na Praça da Liberdade Irineu Okaneko. O destaque da noite será o show nacional da dupla Fred e Victor, a partir das 22h. A virada contará com queima de fogos e a expectativa é de grande público, com impacto positivo no comércio e na rede hoteleira local.
Rio Verde de Mato Grosso
Em Rio Verde, a virada acontece na Praça das Américas, no dia 31, a partir das 20h. A programação inclui DJs, shows sertanejos e um espetáculo tecnológico com 150 drones, que substituem os fogos tradicionais. Estão confirmados DJ Buga, Lucca e Biel, Thiago e Vinícius e Matheus Kruz. A festa é gratuita e contará com estrutura de grande porte.
Naviraí
Naviraí encerra o ano com a tradicional Festa da Virada, na praça central da cidade. A programação inclui contagem regressiva, queima de fogos e shows com Edivania França, Karla Duarte e, na sequência, o DJ Votan. O evento é gratuito e voltado para toda a família.
Ponta Porã
Na região de fronteira, a opção é uma festa privada. O Réveillon Majestic, realizado no Majestic Hall, oferece jantar completo, banda ao vivo, área kids e queima de fogos. As atrações musicais incluem Givago e a dupla Henrique e Luan, em uma proposta voltada ao público familiar.
Sonora
Em Sonora, a festa pública acontece no Parque da Cidade, a partir das 21h do dia 31. Estão confirmados shows de Daniel Tomen, Devinho e artistas locais. A queima de fogos será silenciosa e haverá esquema especial de segurança.
Costa Rica
Costa Rica celebra o Réveillon dentro da programação do “Natal para Todos”. No dia 31, a partir das 20h, o público confere shows de Breno e Matheus, conhecidos pelo sucesso “Descer pra BC”, além dos DJs Math e Fix. O município disponibilizará transporte coletivo gratuito em horários especiais até o local do evento.
Aparecida do Taboado
A virada em Aparecida do Taboado será no Recinto da Festa do Peão, com entrada gratuita. A programação começa às 21h e inclui shows de Paolla, Humberto e Rafael e do DJ Lakal, em estrutura pensada para receber famílias com conforto e segurança.
Amambai
Em Amambai, o Show da Virada acontece na Praça Central, a partir das 21h. A festa terá apresentação do grupo Samba 10 e do DJ Anderson, reunindo moradores e visitantes para celebrar a chegada de 2026.
Antônio João
Antônio João promove o Show da Virada no dia 31, a partir das 22h30, na Praça Municipal Carolina Wider Penzo. A atração da noite será a banda Nova Dimensão, em um evento gratuito e de clima comunitário.
Porto Murtinho
Porto Murtinho também confirmou programação para o Réveillon 2026. A festa acontece na Praça de Eventos, com show da cantora Gilmelândia e convidados. A queima de fogos marca a virada em um dos eventos mais tradicionais do calendário local.