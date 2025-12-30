Réveillon no interior de MS tem shows gratuitos, festas e opções em resorts

Quem pretende fugir do agito da Capital e começar 2026 em outro ritmo ainda encontra boas opções no interior de Mato Grosso do Sul. De festas públicas em praças centrais a eventos privados em resorts, passando por cidades turísticas e polos regionais, a programação de Réveillon é diversa e atende públicos variados.

Shows gratuitos, queima de fogos — em muitos casos silenciosa —, apresentações de DJs, sertanejo, samba e até espetáculos tecnológicos com drones fazem parte do calendário de virada em diferentes municípios. A proposta é transformar a chegada do Ano Novo em uma experiência que combine lazer, cultura e, em alguns casos, contato direto com a natureza.

Confira abaixo um panorama das festas e shows confirmados para a virada de 2025 para 2026 em cidades do interior do Estado.

Bonito

Destino turístico consolidado, Bonito oferece duas propostas distintas para o Réveillon. A programação pública acontece nos dias 30 e 31 de dezembro, na Praça da Liberdade, a partir das 19h30. No dia 30, sobem ao palco Pedro e Evandro e a banda Samba Pop. Já no dia 31, a virada será embalada por Paulo e Jean e Henrique e Diego. Assim como em anos anteriores, a queima de fogos será silenciosa, reduzindo impactos em crianças, idosos, pessoas com deficiência, animais e no meio ambiente.

Para quem busca uma experiência mais exclusiva, o Zagaia Eco Resort promove um Réveillon particular que se consolidou como um dos mais disputados da região. A programação inclui almoço especial no dia 31, jantar de Réveillon, open bar, DJ, saxofonista e banda. No dia 1º de janeiro, a agenda segue com almoço e happy hour na piscina, além de estrutura voltada para famílias, com recreação infantil.

Bodoquena

Bodoquena confirmou o Réveillon 2026 – Luzes de Bodoquena, evento gratuito realizado na Praça da Liberdade Irineu Okaneko. O destaque da noite será o show nacional da dupla Fred e Victor, a partir das 22h. A virada contará com queima de fogos e a expectativa é de grande público, com impacto positivo no comércio e na rede hoteleira local.

Rio Verde de Mato Grosso

Em Rio Verde, a virada acontece na Praça das Américas, no dia 31, a partir das 20h. A programação inclui DJs, shows sertanejos e um espetáculo tecnológico com 150 drones, que substituem os fogos tradicionais. Estão confirmados DJ Buga, Lucca e Biel, Thiago e Vinícius e Matheus Kruz. A festa é gratuita e contará com estrutura de grande porte.

Naviraí

Naviraí encerra o ano com a tradicional Festa da Virada, na praça central da cidade. A programação inclui contagem regressiva, queima de fogos e shows com Edivania França, Karla Duarte e, na sequência, o DJ Votan. O evento é gratuito e voltado para toda a família.