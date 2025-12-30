Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início MATO GROSSO DO SUL

RÉVEILLON NO INTERIOR

Réveillon no interior de MS tem shows gratuitos, festas e opções em resorts

Municípios apostam em programações públicas, eventos privados e atrações turísticas para celebrar a virada de 2025 para 2026

Gabriela Porto

Em Bonito, além dos shows, a chance é curtir resort e as belezas naturais. - Foto: Divulgação.
Em Bonito, além dos shows, a chance é curtir resort e as belezas naturais. - Foto: Divulgação.

Quem pretende fugir do agito da Capital e começar 2026 em outro ritmo ainda encontra boas opções no interior de Mato Grosso do Sul. De festas públicas em praças centrais a eventos privados em resorts, passando por cidades turísticas e polos regionais, a programação de Réveillon é diversa e atende públicos variados.

Shows gratuitos, queima de fogos — em muitos casos silenciosa —, apresentações de DJs, sertanejo, samba e até espetáculos tecnológicos com drones fazem parte do calendário de virada em diferentes municípios. A proposta é transformar a chegada do Ano Novo em uma experiência que combine lazer, cultura e, em alguns casos, contato direto com a natureza.

Confira abaixo um panorama das festas e shows confirmados para a virada de 2025 para 2026 em cidades do interior do Estado.

Bonito

Destino turístico consolidado, Bonito oferece duas propostas distintas para o Réveillon. A programação pública acontece nos dias 30 e 31 de dezembro, na Praça da Liberdade, a partir das 19h30. No dia 30, sobem ao palco Pedro e Evandro e a banda Samba Pop. Já no dia 31, a virada será embalada por Paulo e Jean e Henrique e Diego. Assim como em anos anteriores, a queima de fogos será silenciosa, reduzindo impactos em crianças, idosos, pessoas com deficiência, animais e no meio ambiente.

Para quem busca uma experiência mais exclusiva, o Zagaia Eco Resort promove um Réveillon particular que se consolidou como um dos mais disputados da região. A programação inclui almoço especial no dia 31, jantar de Réveillon, open bar, DJ, saxofonista e banda. No dia 1º de janeiro, a agenda segue com almoço e happy hour na piscina, além de estrutura voltada para famílias, com recreação infantil.

Bodoquena

Bodoquena confirmou o Réveillon 2026 – Luzes de Bodoquena, evento gratuito realizado na Praça da Liberdade Irineu Okaneko. O destaque da noite será o show nacional da dupla Fred e Victor, a partir das 22h. A virada contará com queima de fogos e a expectativa é de grande público, com impacto positivo no comércio e na rede hoteleira local.

Rio Verde de Mato Grosso

Em Rio Verde, a virada acontece na Praça das Américas, no dia 31, a partir das 20h. A programação inclui DJs, shows sertanejos e um espetáculo tecnológico com 150 drones, que substituem os fogos tradicionais. Estão confirmados DJ Buga, Lucca e Biel, Thiago e Vinícius e Matheus Kruz. A festa é gratuita e contará com estrutura de grande porte.

Naviraí

Naviraí encerra o ano com a tradicional Festa da Virada, na praça central da cidade. A programação inclui contagem regressiva, queima de fogos e shows com Edivania França, Karla Duarte e, na sequência, o DJ Votan. O evento é gratuito e voltado para toda a família.

Notícias Relacionadas

Ponta Porã

Na região de fronteira, a opção é uma festa privada. O Réveillon Majestic, realizado no Majestic Hall, oferece jantar completo, banda ao vivo, área kids e queima de fogos. As atrações musicais incluem Givago e a dupla Henrique e Luan, em uma proposta voltada ao público familiar.

Sonora

Em Sonora, a festa pública acontece no Parque da Cidade, a partir das 21h do dia 31. Estão confirmados shows de Daniel Tomen, Devinho e artistas locais. A queima de fogos será silenciosa e haverá esquema especial de segurança.

Costa Rica

Costa Rica celebra o Réveillon dentro da programação do “Natal para Todos”. No dia 31, a partir das 20h, o público confere shows de Breno e Matheus, conhecidos pelo sucesso “Descer pra BC”, além dos DJs Math e Fix. O município disponibilizará transporte coletivo gratuito em horários especiais até o local do evento.

Aparecida do Taboado

A virada em Aparecida do Taboado será no Recinto da Festa do Peão, com entrada gratuita. A programação começa às 21h e inclui shows de Paolla, Humberto e Rafael e do DJ Lakal, em estrutura pensada para receber famílias com conforto e segurança.

Amambai

Em Amambai, o Show da Virada acontece na Praça Central, a partir das 21h. A festa terá apresentação do grupo Samba 10 e do DJ Anderson, reunindo moradores e visitantes para celebrar a chegada de 2026.

Antônio João

Antônio João promove o Show da Virada no dia 31, a partir das 22h30, na Praça Municipal Carolina Wider Penzo. A atração da noite será a banda Nova Dimensão, em um evento gratuito e de clima comunitário.

Porto Murtinho

Porto Murtinho também confirmou programação para o Réveillon 2026. A festa acontece na Praça de Eventos, com show da cantora Gilmelândia e convidados. A queima de fogos marca a virada em um dos eventos mais tradicionais do calendário local.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos