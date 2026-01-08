Riedel assume presidência do consórcio que articula o desenvolvimento do Brasil Central

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), foi eleito presidente do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central (BrC). A escolha ocorreu em novembro de 2025 e foi oficializada nesta quarta-feira (7), por meio de publicação no Diário Oficial do Estado.
A decisão foi tomada por unanimidade pelos governadores do Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Tocantins, estados que integram a organização. Riedel sucede o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que encerrou seu mandato à frente do consórcio.
Mandato começa em janeiro e segue até dezembro
O mandato do governador de Mato Grosso do Sul teve início em 1º de janeiro de 2026 e se estende até 31 de dezembro do mesmo ano, com duração de um ano. A posse oficial está marcada para o dia 21 de janeiro, em Brasília (DF), quando Riedel passará a conduzir formalmente as ações do bloco interestadual.
Compromisso com integração e eficiência regional
De acordo com a ata da reunião que formalizou a eleição, Eduardo Riedel agradeceu a confiança dos colegas e reafirmou o compromisso com o fortalecimento da atuação conjunta entre os estados. O governador destacou a cooperação interestadual como ferramenta estratégica para ampliar a eficiência administrativa e acelerar projetos estruturantes.
Segundo o documento, a gestão deve priorizar a integração de políticas públicas, a racionalização de recursos e o alinhamento de iniciativas capazes de gerar impacto econômico e social nos estados que compõem o Brasil Central.
O que é o Consórcio Brasil Central
O Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central foi criado com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e social de forma integrada, por meio da articulação entre os estados consorciados. A iniciativa fortalece a competitividade regional e amplia a capacidade de execução de políticas públicas.
Atuação e áreas estratégicas
A estrutura do BrC é composta por uma Secretaria-Executiva, responsável pelo planejamento e pela execução dos programas e projetos institucionais. Com o apoio de representantes dos entes consorciados e de parceiros estratégicos, o consórcio atua, sobretudo, nas áreas de agropecuária, logística, empreendedorismo, inovação e articulação internacional, esta última ainda em fase inicial de consolidação.