Sábado será de calor intenso, ventos e alta chance de chuva em Mato Grosso do Sul

O sábado em Mato Grosso do Sul será marcado por calor intenso, ventos moderados e instabilidade climática. A previsão indica que os termômetros podem alcançar 34 °C durante o dia, enquanto a mínima deve ficar em torno de 21 °C à noite, garantindo apenas um leve alívio após o pico de calor.

Calor predomina durante o dia

Ao longo do dia, o estado deve registrar ventos com velocidade média de 17 km/h, condição que, apesar de contribuir para a circulação do ar, não deve ser suficiente para reduzir a sensação térmica elevada, especialmente nas regiões urbanas.

Ventos moderados não aliviam sensação térmica

