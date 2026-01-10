Sábado será de calor intenso, ventos e alta chance de chuva em Mato Grosso do Sul

O sábado em Mato Grosso do Sul será marcado por calor intenso, ventos moderados e instabilidade climática. A previsão indica que os termômetros podem alcançar 34 °C durante o dia, enquanto a mínima deve ficar em torno de 21 °C à noite, garantindo apenas um leve alívio após o pico de calor.
Calor predomina durante o dia
Ao longo do dia, o estado deve registrar ventos com velocidade média de 17 km/h, condição que, apesar de contribuir para a circulação do ar, não deve ser suficiente para reduzir a sensação térmica elevada, especialmente nas regiões urbanas.
Ventos moderados não aliviam sensação térmica
Chuva deve ocorrer de forma isolada
Outro ponto de atenção é a alta probabilidade de chuva, estimada em 91%. As precipitações devem ocorrer de maneira pontual e passageira, com acúmulo médio de 3,48 milímetros. Ainda que os volumes sejam baixos, não estão descartados transtornos pontuais, como vias escorregadias e alagamentos localizados.
Umidade reforça o abafamento
A umidade relativa do ar, em torno de 57%, contribui para a sensação de calor intenso. Especialistas recomendam atenção à hidratação e a redução de atividades físicas ao ar livre nos horários mais quentes, especialmente entre 10h e 16h.