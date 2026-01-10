Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início MATO GROSSO DO SUL

CLIMA

Sábado será de calor intenso, ventos e alta chance de chuva em Mato Grosso do Sul

Temperaturas chegam aos 34 °C, com previsão de pancadas isoladas e sensação de abafamento ao longo do dia.

Gabriela Porto

Mato Grosso do Sul enfrenta um dia notavelmente quente. - Foto: Divulgação.
Mato Grosso do Sul enfrenta um dia notavelmente quente. - Foto: Divulgação.

O sábado em Mato Grosso do Sul será marcado por calor intenso, ventos moderados e instabilidade climática. A previsão indica que os termômetros podem alcançar 34 °C durante o dia, enquanto a mínima deve ficar em torno de 21 °C à noite, garantindo apenas um leve alívio após o pico de calor.

Calor predomina durante o dia

Ao longo do dia, o estado deve registrar ventos com velocidade média de 17 km/h, condição que, apesar de contribuir para a circulação do ar, não deve ser suficiente para reduzir a sensação térmica elevada, especialmente nas regiões urbanas.

Ventos moderados não aliviam sensação térmica

O estado deve registrar ventos com velocidade média de 17 km/h. Apesar de constantes, as rajadas não devem ser suficientes para reduzir o desconforto causado pelas altas temperaturas, mantendo o clima abafado na maior parte do dia.

Notícias Relacionadas

O projeto, que representa um investimento de aproximadamente R$ 16 bilhões, marcará a sexta unidade do setor de celulose no estado. Foto: Divulgação.

ECONOMIA E INFRAESTRUTURA

Secretário da Semadesc visita área da futura fábrica de celulose da Bracell em Bataguassu

O secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, realizou nesta quinta-feira (8) uma visita técnica às futuras instalações da fábrica de celulose da Bracell, localizada em Bataguassu, município do interior de Mato Grosso do Sul. O projeto, que representa um investimento de aproximadamente R$ 16 bilhões, marcará a sexta unidade […]

Chuva deve ocorrer de forma isolada

Outro ponto de atenção é a alta probabilidade de chuva, estimada em 91%. As precipitações devem ocorrer de maneira pontual e passageira, com acúmulo médio de 3,48 milímetros. Ainda que os volumes sejam baixos, não estão descartados transtornos pontuais, como vias escorregadias e alagamentos localizados.

Umidade reforça o abafamento

A umidade relativa do ar, em torno de 57%, contribui para a sensação de calor intenso. Especialistas recomendam atenção à hidratação e a redução de atividades físicas ao ar livre nos horários mais quentes, especialmente entre 10h e 16h.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos