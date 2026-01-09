Secretário da Semadesc visita área da futura fábrica de celulose da Bracell em Bataguassu

O secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, realizou nesta quinta-feira (8) uma visita técnica às futuras instalações da fábrica de celulose da Bracell, localizada em Bataguassu, município do interior de Mato Grosso do Sul. O projeto, que representa um investimento de aproximadamente R$ 16 bilhões, marcará a sexta unidade do setor de celulose no estado.

Visita técnica e discussão sobre infraestrutura

Durante a visita, Jaime Verruck foi acompanhado de autoridades como o superintendente do Sebrae/MS, Cláudio Mendonça, e o assessor de Logística da Semadesc, Eduardo Costa. Juntos, participaram de uma reunião com a diretoria brasileira da Bracell, onde foram apresentadas as principais demandas e desafios do empreendimento. Entre os temas discutidos estavam as soluções conjuntas para viabilizar a instalação da fábrica e os impactos de sua implantação.

O projeto da Bracell já recebeu licença prévia para produção de 2,5 milhões de toneladas de celulose anualmente em Bataguassu, o que contribuirá significativamente para o crescimento do setor industrial no estado. A visita técnica também abordou questões relacionadas à infraestrutura necessária para o funcionamento da fábrica, como os acessos viários e a implementação da Rota da Celulose. O projeto da Rota da Celulose, que envolve a modernização das rodovias BR-262, BR-267 e MS-040, visa melhorar o escoamento da produção e aumentar a competitividade do setor.

Desafios do crescimento urbano e habitacional

Um dos principais desafios destacados durante a visita foi o crescimento populacional acelerado que o município de Bataguassu poderá vivenciar com a instalação da fábrica. A empresa Bracell tem colaborado com o município, fornecendo apoio para a elaboração de um novo Plano Diretor que leve em consideração os reflexos desse crescimento, incluindo a construção de novas moradias.

A questão habitacional foi apontada como um ponto de atenção, com a necessidade de desenvolvimento de áreas para construção de moradia, tanto por parte da empresa quanto do setor privado. A expectativa é que a indústria gere um alto fluxo migratório, aumentando a demanda por infraestrutura básica e moradia.