Início MATO GROSSO DO SUL

ECONOMIA E INFRAESTRUTURA

Secretário da Semadesc visita área da futura fábrica de celulose da Bracell em Bataguassu

Gabriela Porto

O projeto, que representa um investimento de aproximadamente R$ 16 bilhões, marcará a sexta unidade do setor de celulose no estado. Foto: Divulgação.

O secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, realizou nesta quinta-feira (8) uma visita técnica às futuras instalações da fábrica de celulose da Bracell, localizada em Bataguassu, município do interior de Mato Grosso do Sul. O projeto, que representa um investimento de aproximadamente R$ 16 bilhões, marcará a sexta unidade do setor de celulose no estado.

Visita técnica e discussão sobre infraestrutura

Durante a visita, Jaime Verruck foi acompanhado de autoridades como o superintendente do Sebrae/MS, Cláudio Mendonça, e o assessor de Logística da Semadesc, Eduardo Costa. Juntos, participaram de uma reunião com a diretoria brasileira da Bracell, onde foram apresentadas as principais demandas e desafios do empreendimento. Entre os temas discutidos estavam as soluções conjuntas para viabilizar a instalação da fábrica e os impactos de sua implantação.

O projeto da Bracell já recebeu licença prévia para produção de 2,5 milhões de toneladas de celulose anualmente em Bataguassu, o que contribuirá significativamente para o crescimento do setor industrial no estado. A visita técnica também abordou questões relacionadas à infraestrutura necessária para o funcionamento da fábrica, como os acessos viários e a implementação da Rota da Celulose. O projeto da Rota da Celulose, que envolve a modernização das rodovias BR-262, BR-267 e MS-040, visa melhorar o escoamento da produção e aumentar a competitividade do setor.

Desafios do crescimento urbano e habitacional

Um dos principais desafios destacados durante a visita foi o crescimento populacional acelerado que o município de Bataguassu poderá vivenciar com a instalação da fábrica. A empresa Bracell tem colaborado com o município, fornecendo apoio para a elaboração de um novo Plano Diretor que leve em consideração os reflexos desse crescimento, incluindo a construção de novas moradias.

A questão habitacional foi apontada como um ponto de atenção, com a necessidade de desenvolvimento de áreas para construção de moradia, tanto por parte da empresa quanto do setor privado. A expectativa é que a indústria gere um alto fluxo migratório, aumentando a demanda por infraestrutura básica e moradia.

Capacitação e geração de empregos

Em relação à qualificação de fornecedores locais, o Sebrae/MS se comprometeu a fornecer apoio técnico para capacitar empresas de Mato Grosso do Sul que atuarão nas obras da fábrica e, posteriormente, no fornecimento contínuo de produtos e serviços para a operação da indústria. A colaboração também envolve outras entidades do Sistema S e federações, com a apresentação do projeto Encadear, desenvolvido pelo Governo do Estado, como uma ferramenta estratégica para fortalecer as empresas locais.

O tema da capacitação da mão de obra também foi discutido com representantes do Senai e Senac, que oferecerão cursos voltados para as áreas florestal, industrial, comércio e serviços, setores diretamente impactados pelo projeto.

Expectativa de geração de empregos

O empreendimento da Bracell é um dos maiores projetos industriais previstos para Mato Grosso do Sul nos próximos anos. A previsão é que a instalação gere cerca de 12 mil postos de trabalho diretos durante a fase de implantação e mais 2 mil empregos diretos quando a fábrica estiver operando. Além disso, a unidade poderá atingir uma capacidade produtiva de até 2,92 milhões de toneladas anuais de celulose kraft na Composição A, além de 2,6 milhões de toneladas por ano de celulose kraft e celulose solúvel na Composição B.

A fábrica será abastecida com cerca de 12 milhões de metros cúbicos de eucalipto por ano e contará com sistemas de cogeração de energia, com uma capacidade instalada de 462 MW. Isso não só garantirá a autossuficiência energética da unidade, mas posicionará Mato Grosso do Sul como um protagonista no setor florestal e industrial no Brasil.

Próximos passos e cronograma de obras

A Semadesc anunciou que o contrato com o Consórcio XP, vencedor da licitação para a Rota da Celulose, será assinado até o fim de janeiro de 2026, com início das obras previsto para março. As intervenções mais urgentes nas rodovias têm previsão de conclusão até dezembro de 2026.

