Início MATO GROSSO DO SUL

JUSTIÇA

TJMS suspende reajuste de 75% no salário do prefeito de Coxim

Decisão unânime da 1ª Câmara Cível veta aumento de subsídios por violar regras legais

Gabriela Porto

Prédio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul — Foto: Arquivo
Prédio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul — Foto: Arquivo

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) decidiu, por unanimidade, suspender os efeitos financeiros da lei municipal que aumentaria em 75% o salário do prefeito de Coxim e em 107% o do vice-prefeito. A decisão foi tomada pela 1ª Câmara Cível e reafirma restrições impostas pela legislação e pela Constituição Federal sobre reajustes de subsídios de agentes políticos durante o exercício do mandato.

A polêmica envolvendo o salário do chefe do Executivo municipal começou no início de 2025, quando a Câmara Municipal de Coxim aprovou projeto de lei que elevava o subsídio do prefeito, na época fixado em R$ 19,380, para R$ 33,915 mensais — um aumento de 75%. Para o vice-prefeito, o reajuste previsto era ainda mais expressivo: de R$ 9,690 para R$ 20,144, uma alta de 107%.

Questionamento judicial e primeira decisão

O aumento foi alvo de uma ação popular proposta por um morador de Coxim e apoiada pelo Ministério Público Estadual (MPMS), que argumentou que a lei violava o princípio constitucional da anterioridade da legislatura — norma que impede que agentes políticos aumentem seus próprios salários durante o mesmo mandato em que a lei foi aprovada.

A Justiça de primeira instância acolheu o pedido e suspendeu os efeitos da lei, condicionando o município a não pagar os valores reajustados até julgamento definitivo. Naquela decisão, foi também aplicada multa em caso de descumprimento.

O prefeito Edilson Magro (PP) recorreu da decisão ao TJMS, argumentando que a norma havia sido aprovada dentro dos critérios da legislação municipal e que não configuraria aumento real de salário, mas uma correção compatível com a inflação acumulada ao longo dos anos, período em que os subsídios não haviam sido atualizados.

Análise do Tribunal de Justiça

Na decisão desta semana, os desembargadores mantiveram a suspensão dos efeitos do reajuste, considerando que a legislação vigente no município e a Constituição Federal exigem que qualquer aumento de subsídio para cargos eletivos, como o de prefeito e vice, só possa entrar em vigor após o início de uma nova legislatura. Esse entendimento visa preservar a moralidade e a impessoalidade na gestão dos recursos públicos, evitando que agentes em exercício beneficiem diretamente seus próprios vencimentos.

Com isso, os subsídios do prefeito e do vice permanecem nos valores anteriores até que uma nova legislação possa ser aprovada e validada para vigorar em outro mandato.

Repercussões e críticas

O episódio gerou debate na opinião pública e nas redes sociais sobre limites para reajustes de salários de políticos e agentes públicos, especialmente em contextos em que a maior parte da população enfrenta desafios econômicos, inflação e congelamento de salários reais. Especialistas em direito público consultados por veículos locais destacam que a jurisprudência sobre o tema busca equilibrar a autonomia dos municípios com princípios constitucionais de moralidade e segurança jurídica.

Em casos similares em outras regiões do país, tribunais estaduais têm adotado posições rigorosas quanto à fixação de subsídios no mesmo mandato, entendendo que a regra de anterioridade protege o erário e a confiança pública no processo legislativo.

