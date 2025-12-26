TJMS suspende reajuste de 75% no salário do prefeito de Coxim

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) decidiu, por unanimidade, suspender os efeitos financeiros da lei municipal que aumentaria em 75% o salário do prefeito de Coxim e em 107% o do vice-prefeito. A decisão foi tomada pela 1ª Câmara Cível e reafirma restrições impostas pela legislação e pela Constituição Federal sobre reajustes de subsídios de agentes políticos durante o exercício do mandato.

A polêmica envolvendo o salário do chefe do Executivo municipal começou no início de 2025, quando a Câmara Municipal de Coxim aprovou projeto de lei que elevava o subsídio do prefeito, na época fixado em R$ 19,380, para R$ 33,915 mensais — um aumento de 75%. Para o vice-prefeito, o reajuste previsto era ainda mais expressivo: de R$ 9,690 para R$ 20,144, uma alta de 107%.

Questionamento judicial e primeira decisão

O aumento foi alvo de uma ação popular proposta por um morador de Coxim e apoiada pelo Ministério Público Estadual (MPMS), que argumentou que a lei violava o princípio constitucional da anterioridade da legislatura — norma que impede que agentes políticos aumentem seus próprios salários durante o mesmo mandato em que a lei foi aprovada.

A Justiça de primeira instância acolheu o pedido e suspendeu os efeitos da lei, condicionando o município a não pagar os valores reajustados até julgamento definitivo. Naquela decisão, foi também aplicada multa em caso de descumprimento.

O prefeito Edilson Magro (PP) recorreu da decisão ao TJMS, argumentando que a norma havia sido aprovada dentro dos critérios da legislação municipal e que não configuraria aumento real de salário, mas uma correção compatível com a inflação acumulada ao longo dos anos, período em que os subsídios não haviam sido atualizados.