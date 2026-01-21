Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início MATO GROSSO DO SUL

JUSTIÇA ELEITORA

TRE-MS realiza atendimento itinerante em Alcinópolis e Figueirão nesta semana

Ação oferece emissão de título, regularização eleitoral e atualização cadastral para facilitar acesso da população aos serviços eleitorais.

Gabriela Porto

Carreta da Justiça, unidade móvel do Tribunal de Justiça de Mato Grosso Sul — Foto: Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul
Carreta da Justiça, unidade móvel do Tribunal de Justiça de Mato Grosso Sul — Foto: Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) retoma nesta semana os atendimentos itinerantes em cidades do interior do Estado, com o objetivo de ampliar e facilitar o acesso da população aos serviços eleitorais.

O programa iniciou em Alcinópolis, nos dias 19 e 20 de janeiro, e segue para Figueirão, nos dias 22 e 23 de janeiro.

Em Alcinópolis (38ª ZE), os atendimentos são realizados em frente à Câmara de Vereadores, na Avenida Averaldo Fernandes Barbosa, 1241 – Centro, das 8h às 17h, com distribuição de senhas às 8h e às 13h. Já em Figueirão (14ª ZE), o serviço acontece em frente à Igreja Católica Matriz, na Avenida Moisés de Araújo Galvão, s/n, nos mesmos horários de atendimento e distribuição de senhas.

Notícias Relacionadas

Serviços Eleitorais Disponíveis

Durante a ação, os eleitores podem solicitar emissão do primeiro título, transferência de domicílio eleitoral, regularização da situação eleitoral e atualização de dados cadastrais.

O TRE-MS recomenda que os eleitores verifiquem previamente a situação do título no site do TSE, na aba Autoatendimento do Eleitor, onde também é possível emitir certidões, atualizar dados e acompanhar informações sobre o título.

Atendimentos Itinerantes do TRE-MS

A iniciativa faz parte do cronograma de atendimentos itinerantes do TRE-MS, que percorre diversas regiões do Estado para garantir maior acesso aos serviços da Justiça Eleitoral.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos
Iniciativa do Sebrae/MS e do Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura, orienta ações estratégicas para o período de 2025 a 2028. - Foto: Divulgação.

PLANO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Jaraguari lança Plano de Desenvolvimento Municipal com foco no fortalecimento da economia local

Na manhã desta terça-feira (20), o município de Jaraguari deu um importante passo em direção ao crescimento sustentável e à valorização da economia local com o lançamento do Plano de Desenvolvimento Municipal (PDM). O plano é uma das entregas do programa Cidade Empreendedora, uma iniciativa promovida pelo Sebrae/MS e pelo Governo do Estado, em parceria […]