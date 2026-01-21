TRE-MS realiza atendimento itinerante em Alcinópolis e Figueirão nesta semana

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) retoma nesta semana os atendimentos itinerantes em cidades do interior do Estado, com o objetivo de ampliar e facilitar o acesso da população aos serviços eleitorais.
O programa iniciou em Alcinópolis, nos dias 19 e 20 de janeiro, e segue para Figueirão, nos dias 22 e 23 de janeiro.
Em Alcinópolis (38ª ZE), os atendimentos são realizados em frente à Câmara de Vereadores, na Avenida Averaldo Fernandes Barbosa, 1241 – Centro, das 8h às 17h, com distribuição de senhas às 8h e às 13h. Já em Figueirão (14ª ZE), o serviço acontece em frente à Igreja Católica Matriz, na Avenida Moisés de Araújo Galvão, s/n, nos mesmos horários de atendimento e distribuição de senhas.
Serviços Eleitorais Disponíveis
Durante a ação, os eleitores podem solicitar emissão do primeiro título, transferência de domicílio eleitoral, regularização da situação eleitoral e atualização de dados cadastrais.
O TRE-MS recomenda que os eleitores verifiquem previamente a situação do título no site do TSE, na aba Autoatendimento do Eleitor, onde também é possível emitir certidões, atualizar dados e acompanhar informações sobre o título.
Atendimentos Itinerantes do TRE-MS
A iniciativa faz parte do cronograma de atendimentos itinerantes do TRE-MS, que percorre diversas regiões do Estado para garantir maior acesso aos serviços da Justiça Eleitoral.