TRE-MS realiza atendimento itinerante em Alcinópolis e Figueirão nesta semana

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) retoma nesta semana os atendimentos itinerantes em cidades do interior do Estado, com o objetivo de ampliar e facilitar o acesso da população aos serviços eleitorais.

O programa iniciou em Alcinópolis, nos dias 19 e 20 de janeiro, e segue para Figueirão, nos dias 22 e 23 de janeiro.

Em Alcinópolis (38ª ZE), os atendimentos são realizados em frente à Câmara de Vereadores, na Avenida Averaldo Fernandes Barbosa, 1241 – Centro, das 8h às 17h, com distribuição de senhas às 8h e às 13h. Já em Figueirão (14ª ZE), o serviço acontece em frente à Igreja Católica Matriz, na Avenida Moisés de Araújo Galvão, s/n, nos mesmos horários de atendimento e distribuição de senhas.