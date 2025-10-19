Três Lagoas registra 435 casos de dengue

Três Lagoas continua com aumento crescente no número de notificações de casos de dengue. Mesmo em um ano atípico, onde o número é menor referente 2024, como destacou o Comitê da Dengue em sua última reunião, o período de chuvas, que tende a se intensificar a partir deste mês de outubro, preocupa. Neste ano foram 1.637 notificações, com 435 confirmações. Um óbito foi registrado em 2025.

Mato Grosso do Sul registrou, em 2025, quase 13.500 possíveis casos de dengue, deste número, mais de oito mil foram confirmados.