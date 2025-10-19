Três Lagoas registra 435 casos de dengue

Três Lagoas continua com aumento crescente no número de notificações de casos de dengue. Mesmo em um ano atípico, onde o número é menor referente 2024, como destacou o Comitê da Dengue em sua última reunião, o período de chuvas, que tende a se intensificar a partir deste mês de outubro, preocupa. Neste ano foram 1.637 notificações, com 435 confirmações. Um óbito foi registrado em 2025.
Mato Grosso do Sul registrou, em 2025, quase 13.500 possíveis casos de dengue, deste número, mais de oito mil foram confirmados.
O Boletim local foi divulgado no dia 15, e apontou outubro com o número mais baixo de notificações, e nenhuma confirmação da doença. Foram 11 registros realizados. O mês com maior número de notificações foi março, com 337 registros, e 94 casos positivos.
Diante do cenário atual, a Secretaria Municipal de Saúde e o setor de Endemias, reforçam os cuidados necessários no combate à doença. O tipo 3 da doença, é o que tem causado maior celeridade às ações. “Precisamos manter as ações de prevenção para que a circulação do vírus seja controlada para evitar um surto em Três Lagoas”, destacou Alcides Ferreira, coordenador de Endemias.