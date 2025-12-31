Veja os horários de funcionamento de serviços e comércio no Ano-Novo em Campo Grande

A chegada de 2026 trará mudanças no funcionamento de diversos serviços e comércios da capital, devido às celebrações de Ano-Novo. Nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, muitos estabelecimentos terão horários diferenciados ou permanecerão fechados. A seguir, confira os horários de funcionamento dos principais serviços públicos e privados durante esse período.

Shoppings

Os principais shoppings de Campo Grande terão funcionamento especial no fim de ano. Confira os horários:

Dia 31 de dezembro : das 9h às 18h

: das Dia 1º de janeiro: das 10h às 22h (somente áreas de alimentação e lazer abertas)

Shoppings envolvidos:

Shopping Campo Grande

Bosque dos Ipês

Norte Sul Plaza

Mercadão Municipal

Dia 31 de dezembro : até as 14h

: até as Dia 1º de janeiro: fechado

Pátio – O Shopping do Centro

O Pátio terá um horário especial de funcionamento:

Dia 31 de dezembro : das 8h às 17h

: das Dia 1º de janeiro: fechado

Supermercados

Dia 1º de janeiro: fechado

Os supermercados não funcionarão no dia 1º, por se tratar de um feriado prolongado.

Detran-MS

As agências do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul não atenderão ao público nos seguintes dias: