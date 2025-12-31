Veja os horários de funcionamento de serviços e comércio no Ano-Novo em Campo Grande

A chegada de 2026 trará mudanças no funcionamento de diversos serviços e comércios da capital, devido às celebrações de Ano-Novo. Nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, muitos estabelecimentos terão horários diferenciados ou permanecerão fechados. A seguir, confira os horários de funcionamento dos principais serviços públicos e privados durante esse período.
Shoppings
Os principais shoppings de Campo Grande terão funcionamento especial no fim de ano. Confira os horários:
- Dia 31 de dezembro: das 9h às 18h
- Dia 1º de janeiro: das 10h às 22h (somente áreas de alimentação e lazer abertas)
Shoppings envolvidos:
- Shopping Campo Grande
- Bosque dos Ipês
- Norte Sul Plaza
Mercadão Municipal
- Dia 31 de dezembro: até as 14h
- Dia 1º de janeiro: fechado
Pátio – O Shopping do Centro
O Pátio terá um horário especial de funcionamento:
- Dia 31 de dezembro: das 8h às 17h
- Dia 1º de janeiro: fechado
Supermercados
- Dia 1º de janeiro: fechado
Os supermercados não funcionarão no dia 1º, por se tratar de um feriado prolongado.
Detran-MS
As agências do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul não atenderão ao público nos seguintes dias:
- Dia 31 de dezembro
- Dia 1º de janeiro
Bancos
De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os bancos não terão expediente em:
- Dia 31 de dezembro
- Dia 1º de janeiro
Academias
As academias de rede não funcionarão no dia 1º de janeiro, aproveitando o feriado para descanso.
Hemosul
O Hemosul, centro de doação de sangue, terá horário especial:
- Dia 31 de dezembro: das 7h às 12h
- Dia 1º de janeiro: fechado
Casa de Saúde
A Casa de Saúde não terá expediente:
- Dia 31 de dezembro
- Dia 1º de janeiro
Correios
As agências dos Correios terão horário diferenciado:
- Dia 31 de dezembro: atendimento até as 14h
- Dia 1º de janeiro: fechado
Importante destacar que as entregas de cartas e encomendas seguem o mesmo esquema, com as entregas suspensas no dia 1º.
Unidades Básicas de Saúde
As unidades de saúde que funcionam 24 horas, como as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), manterão o atendimento normal, sem alterações no funcionamento durante o período de Ano-Novo.
Chamada de Encerramento:
Esteja atento aos horários de funcionamento para garantir que suas necessidades sejam atendidas durante a virada de ano. Aproveite o momento para se planejar e conferir as unidades e serviços essenciais que estarão disponíveis em Campo Grande.