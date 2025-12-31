Veículos de Comunicação
Início MATO GROSSO DO SUL

COMÉRCIO E SERVIÇOS

Veja os horários de funcionamento de serviços e comércio no Ano-Novo em Campo Grande

Serviços públicos e privados em Campo Grande terão horários especiais ou estarão fechados nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. Confira os detalhes.

Gabriela Porto

Avenida Afonso Pena, em Campo Grande (MS). - Foto: Divulgação.
Avenida Afonso Pena, em Campo Grande (MS). - Foto: Divulgação.

A chegada de 2026 trará mudanças no funcionamento de diversos serviços e comércios da capital, devido às celebrações de Ano-Novo. Nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, muitos estabelecimentos terão horários diferenciados ou permanecerão fechados. A seguir, confira os horários de funcionamento dos principais serviços públicos e privados durante esse período.

Shoppings

Os principais shoppings de Campo Grande terão funcionamento especial no fim de ano. Confira os horários:

  • Dia 31 de dezembro: das 9h às 18h
  • Dia 1º de janeiro: das 10h às 22h (somente áreas de alimentação e lazer abertas)

Shoppings envolvidos:

  • Shopping Campo Grande
  • Bosque dos Ipês
  • Norte Sul Plaza

Mercadão Municipal

  • Dia 31 de dezembro: até as 14h
  • Dia 1º de janeiro: fechado

Pátio – O Shopping do Centro

O Pátio terá um horário especial de funcionamento:

  • Dia 31 de dezembro: das 8h às 17h
  • Dia 1º de janeiro: fechado

Supermercados

  • Dia 1º de janeiro: fechado

Os supermercados não funcionarão no dia 1º, por se tratar de um feriado prolongado.

Detran-MS

As agências do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul não atenderão ao público nos seguintes dias:

  • Dia 31 de dezembro
  • Dia 1º de janeiro

Bancos

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os bancos não terão expediente em:

  • Dia 31 de dezembro
  • Dia 1º de janeiro

Academias

As academias de rede não funcionarão no dia 1º de janeiro, aproveitando o feriado para descanso.

Hemosul

O Hemosul, centro de doação de sangue, terá horário especial:

  • Dia 31 de dezembro: das 7h às 12h
  • Dia 1º de janeiro: fechado

Casa de Saúde

A Casa de Saúde não terá expediente:

  • Dia 31 de dezembro
  • Dia 1º de janeiro

Correios

As agências dos Correios terão horário diferenciado:

  • Dia 31 de dezembro: atendimento até as 14h
  • Dia 1º de janeiro: fechado

Importante destacar que as entregas de cartas e encomendas seguem o mesmo esquema, com as entregas suspensas no dia 1º.

Unidades Básicas de Saúde

As unidades de saúde que funcionam 24 horas, como as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), manterão o atendimento normal, sem alterações no funcionamento durante o período de Ano-Novo.

Esteja atento aos horários de funcionamento para garantir que suas necessidades sejam atendidas durante a virada de ano. Aproveite o momento para se planejar e conferir as unidades e serviços essenciais que estarão disponíveis em Campo Grande.

