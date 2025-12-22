Venda de ingressos para show do Guns N’ Roses em Campo Grande registra mais de 20 mil entradas em uma hora

A venda de ingressos para o aguardado show do Guns N’ Roses em Campo Grande começou nesta segunda-feira (22) e já entrou para a história da Capital Morena. O espetáculo, marcado para 9 de abril de 2026 no Autódromo Orlando Moura, faz parte da turnê mundial Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things e é organizado pela Santo Show, colocando a cidade no mapa de grandes apresentações internacionais no Centro-Oeste.
Logo nas primeiras horas, a força da banda junto ao público ficou evidente: mais de 20 mil ingressos foram vendidos em apenas uma hora.
Etapas de venda escalonadas
A comercialização dos ingressos ocorre de forma escalonada e conta com venda online e ponto físico:
- Pré-venda Fã Clube: 21/12, a partir das 8h
- Pré-venda Experience: 22/12, das 8h às 10h
- Pré-venda Grupo VIP: 22/12, das 9h30 às 10h
- Venda Geral: 22/12, a partir das 10h
No ponto físico, localizado no Shopping Bosque dos Ipês, a movimentação começou ainda de madrugada. A estudante Amanda Pereira de Lima, de 20 anos, foi a primeira da fila, chegando às 4h50 para garantir seus ingressos.
“Foi inacreditável. Eu tive que procurar na hora pra saber se era verdade, mesmo vendo no site oficial”, contou a fã.
A organização distribuiu senhas no ponto de venda físico, garantindo que os primeiros fãs conseguissem adquirir ingressos do primeiro lote sem taxa online. Cada CPF pode comprar até seis entradas, enquanto durarem os estoques destinados à venda presencial.
Estrutura internacional e impacto econômico
O Autódromo Orlando Moura receberá estrutura de padrão internacional, incluindo iluminação, sonorização, cenografia e operação técnica, para proporcionar uma experiência à altura da grandiosidade da banda. A apresentação reunirá a formação clássica do Guns N’ Roses — Axl Rose, Slash e Duff McKagan — tocando grandes sucessos como Sweet Child O’ Mine e November Rain.
Além do impacto cultural, o show deve impulsionar a economia local, movimentando hotelaria, bares, restaurantes e comércio, gerando empregos diretos e indiretos em Campo Grande e região.
Recomendações da organização
Diante da alta demanda, a Santo Show orienta que os fãs não deixem para a última hora. A limitação de lotes e a velocidade das vendas indicam que o evento pode atingir rapidamente a lotação máxima.
Informações do show:
- Data: 09/04/2026
- Local: Autódromo Orlando Moura – Campo Grande (MS)
- Ingressos online: Bilheteria Digital
- Ponto físico: Shopping Bosque dos Ipês (em frente às Americanas), durante o horário de funcionamento, até durar o estoque
- Mais informações: @santoshowoficial