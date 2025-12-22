Venda de ingressos para show do Guns N’ Roses em Campo Grande registra mais de 20 mil entradas em uma hora

A venda de ingressos para o aguardado show do Guns N’ Roses em Campo Grande começou nesta segunda-feira (22) e já entrou para a história da Capital Morena. O espetáculo, marcado para 9 de abril de 2026 no Autódromo Orlando Moura, faz parte da turnê mundial Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things e é organizado pela Santo Show, colocando a cidade no mapa de grandes apresentações internacionais no Centro-Oeste.

Logo nas primeiras horas, a força da banda junto ao público ficou evidente: mais de 20 mil ingressos foram vendidos em apenas uma hora.

Etapas de venda escalonadas

A comercialização dos ingressos ocorre de forma escalonada e conta com venda online e ponto físico:

Pré-venda Fã Clube: 21/12, a partir das 8h

21/12, a partir das 8h Pré-venda Experience: 22/12, das 8h às 10h

22/12, das 8h às 10h Pré-venda Grupo VIP: 22/12, das 9h30 às 10h

22/12, das 9h30 às 10h Venda Geral: 22/12, a partir das 10h

No ponto físico, localizado no Shopping Bosque dos Ipês, a movimentação começou ainda de madrugada. A estudante Amanda Pereira de Lima, de 20 anos, foi a primeira da fila, chegando às 4h50 para garantir seus ingressos.