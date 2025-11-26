Árvores são envenenadas em Três Lagoas e Polícia Civil é acionada

Um crime ambiental foi registrado pela Secretaria de Meio Ambiente (Semea) de Três Lagoas, na terça-feira (25). Três árvores da espécie Oiti (Licania tomentosa) foram perfuradas e supostamente envenenadas, na rua C, do bairro Jardim Alvorada.

O local, fica aos fundos da Escola Municipal Maria Eulália, e teria sido alvo da ação criminosa. Uma pessoa teria realizado diversas perfurações nos troncos das árvores adultas e introduzido um líquido. A denúncia foi feita à secretaria e, segundo o denunciante, tratava-se possivelmente de um produto químico destinado a matar as árvores.

O vídeo circulou nas redes sociais.

Por meio de nota, a Semea informou que a denúncia foi registrada por um morador do bairro, no final da tarde desta terça-feira (25). A secretária de Meio Ambiente, Mariana Amaral, tomou conhecimento do ocorrido e determinou a abertura de uma apuração, que será conduzida por um biólogo da pasta.

A árvore Oiti é muito comum em Três Lagoas, especialmente, após uma ampla campanha de arborização realizada há alguns anos, quando o município recebeu milhares de mudas doadas pela Companhia Energética de São Paulo (Cesp). Trata-se de uma espécie de médio porte, utilizada no paisagismo urbano, podendo atingir até 6 metros de altura e desenvolver copas frondosas quando cultivada adequadamente.