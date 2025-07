Evento debate alternativas de enquadramento de corpos hídricos e plano de ação para bacia hidrográfica do rio Paranaiba

O Comitê de Bacias Hidrográfica dos Rios Santana e Aporé- CBH Santana e Aporé realiza em Paranaíba, nesta segunda feira (7), consulta pública presencial , para apresentar as alternativas de enquadramento de corpos hídricos e o plano de Ação do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do rio Paranaíba- PIRH Paranaíba

O PIHR Paranaíba foi aprovado inicialmente em junho de 2013, para contribuir para a implantação da Política Nacional de Recursos Hídricos e para subsidiar a gestão das águas na bacia do rio Paranaíba.

No entanto, passados mais de 10 anos, a realidade dos aspectos positivos e institucionais da bacia é diferente daquela anteriormente retratada, com avanços importantes identificados e que devem ser incorporados ao novo processo de planejamento.

O enquadramento dos corpos de água em classes, tem por objetivo: assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a que forem destinadas; diminuir os custos de combate à poluição das águas, mediante ações preventivas permanentes; além de fornecer elementos para a fixação do valor da outorga e cobrança pelo uso das águas.

O rio Paranaíba é um dos principais corpos hídricos da Região Hidrográfica do rio Paraná e tem uma importância crucial na região. Sua bacia está situada na região central do Brasil, abrangendo partes dos estados de Goiás (GO), Minas Gerais (MG) e Mato Grosso do Sul (MS), além do Distrito Federal (DF), sendo caracterizada pela sua inserção na área de transição entre os biomas Cerrado e Mata Atlântica, influenciando ecossistemas únicos e diversificados.



A bacia hidrográfica do rio Paranaíba ocupa aproximadamente 2,6% do território nacional. Sua superfície está distribuída nos estados de Goiás (63,23%), Minas Gerais (31,69%), Mato Grosso do Sul (3,43%), além do Distrito Federal (1,65%), com uma área de drenagem de 223 mil km2.

A bacia está subdividida em nove Unidades de Gestão Hídrica (UGHs), cada uma formalizando um Comitê de Bacia Hidrográfica (CBH) estadual. O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba (CBH Paranaíba) é o colegiado interestadual dedicado à discussão sobre o interesse comum relacionado à gestão de recursos hídricos na bacia.