Primeira usina de hidrogênio verde do Centro-Oeste entra em operação em Campo Grande

A primeira usina de hidrogênio verde em funcionamento no Centro-Oeste foi inaugurada na Cidade Universitária da UFMS, em Campo Grande (MS). Com capacidade para produzir até uma tonelada de hidrogênio por mês, o projeto marca o início de uma nova fase na produção de energia limpa e integra ensino, pesquisa e aplicação industrial.

O funcionamento da usina é baseado na eletrólise da água, processo que separa hidrogênio e oxigênio a partir de energia solar. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a UFMS, a Rede Brasileira de Certificação, Pesquisa e Inovação (RBCIP) e a empresa privada Green World Energy Hydrogen (GWE).

Além da geração de energia, o projeto tem forte foco na formação profissional. A previsão é capacitar cerca de 500 especialistas por ano, entre professores e engenheiros, para atender à crescente demanda do setor no Brasil e no exterior. A usina também servirá como espaço de testes e pesquisas voltadas ao uso do hidrogênio em diversas áreas, como transporte, agronegócio e indústria.

A reitora da UFMS, Camila Ítavo, destacou o papel da universidade como promotora da inovação. “A ciência assume protagonismo na transformação da sociedade, e essa usina reforça o papel da universidade como motor do desenvolvimento”, afirmou.

Com a operação da usina, Mato Grosso do Sul se posiciona como referência nacional em energia renovável e pesquisa aplicada em hidrogênio verde, abrindo caminho para novas oportunidades econômicas e tecnológicas na região.