Quinta-feira será de tempo firme e quente em Três Lagoas

O dia começa ensolarado, com céu limpo e altas temperaturas. A quarta-feira (31), será de sol com algumas nuvens, e não tem previsão de chuva para Três Lagoas.

De acordo com Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), essa situação se deve pela atuação de um sistema de alta pressão atmosférica. Com isso as temperaturas estarão em elevação. Não estão descartadas pancadas de chuvas em áreas isoladas em toda costa Leste de Mato Grosso do Sul.