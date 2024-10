Três Lagoas amanhece com céu nublado e previsão de chuva para esta segunda-feira

Nesta segunda-feira (28), a previsão para a região Leste de Mato Grosso do Sul indica céu nublado, variação de nebulosidade e possibilidade de chuva a qualquer momento. Em Três Lagoas, o clima segue ameno. A cidade amanheceu com garoa leve em algumas áreas e deve permanecer assim ao longo do dia, com 90% de chance de precipitação.

A mínima registrada foi de 22°C, e a máxima deve atingir 32°C. A umidade relativa do ar tende a subir à noite, chegando a 97%.