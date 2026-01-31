Polícia Militar prende jovem por tráfico de drogas em Nova Alvorada do Sul

A Polícia Militar de Nova Alvorada do Sul realizou na madrugada deste sábado (31) a prisão de um jovem de 20 anos suspeito de tráfico de drogas. A detenção ocorreu durante ações de policiamento ostensivo na área urbana do município, reforçando as estratégias de combate à criminalidade.

Segundo a corporação, a ocorrência foi registrada por volta das 00h40, em uma conveniência localizada no bairro Maria de Lourdes. Durante rondas preventivas, os policiais observaram uma atitude suspeita envolvendo a entrega de um objeto entre dois indivíduos, levantando suspeitas de tráfico.

Abordagem e prisão

Ao perceber a aproximação da viatura, um dos envolvidos tentou mudar de direção abruptamente, o que motivou a abordagem. Durante a busca pessoal, os policiais localizaram nove porções de substância análoga à cocaína, totalizando aproximadamente 3,9 gramas, escondidas nas vestes do suspeito. O outro indivíduo conseguiu fugir antes da abordagem.