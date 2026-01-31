Veículos de Comunicação
Nova Alvorada do Sul

SEGURANÇA PÚBLICA

Polícia Militar prende jovem por tráfico de drogas em Nova Alvorada do Sul

Suspeito de 20 anos foi detido durante rondas preventivas

Gabriela Porto

Drogas seriam vendidas por R$ 50 cada porção.
Drogas seriam vendidas por R$ 50 cada porção. - Foto: Divulgação

A Polícia Militar de Nova Alvorada do Sul realizou na madrugada deste sábado (31) a prisão de um jovem de 20 anos suspeito de tráfico de drogas. A detenção ocorreu durante ações de policiamento ostensivo na área urbana do município, reforçando as estratégias de combate à criminalidade.

Segundo a corporação, a ocorrência foi registrada por volta das 00h40, em uma conveniência localizada no bairro Maria de Lourdes. Durante rondas preventivas, os policiais observaram uma atitude suspeita envolvendo a entrega de um objeto entre dois indivíduos, levantando suspeitas de tráfico.

Abordagem e prisão

Ao perceber a aproximação da viatura, um dos envolvidos tentou mudar de direção abruptamente, o que motivou a abordagem. Durante a busca pessoal, os policiais localizaram nove porções de substância análoga à cocaína, totalizando aproximadamente 3,9 gramas, escondidas nas vestes do suspeito. O outro indivíduo conseguiu fugir antes da abordagem.

Questionado, o suspeito confessou ter adquirido a droga em Campo Grande, com intenção de comercializá-la em estabelecimentos da cidade, cobrando R$ 50,00 por cada porção.

Medidas de segurança e encaminhamento

Diante dos fatos, o jovem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para as providências cabíveis. Em razão do perigo de fuga, foi necessário o uso de algemas, sem que fossem constatadas lesões aparentes.

A Polícia Militar reforçou que as ações de patrulhamento e fiscalização seguem intensificadas, com o objetivo de combater o tráfico de drogas e garantir mais segurança à população de Nova Alvorada do Sul.

