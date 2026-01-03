Veículos de Comunicação
Início Observatório

Observatório

Ano eleitoral de 2026 movimenta cenário político em Mato Grosso do Sul

Leia a coluna observatório, do Jornal do Povo, da edição deste sábado

Redação RCN67

Leia a coluna observatório, do Jornal do Povo, da edição deste sábado (3). Foto: Arquivo/RCN67
Leia a coluna observatório, do Jornal do Povo, da edição deste sábado (3). Foto: Arquivo/RCN67

2026 será um ano de eleições. Líderes locais avaliam candidaturas e estratégias, enquanto a população acompanha propostas que podem impactar investimentos e serviços públicos para Mato Grosso do Sul.

DEBATE
Por se tratar de um ano de eleição para a presidência da República, o embate político em Três Lagoas deve ganhar força. Entre os principais destaques estão os vereadores Adriano César Rodrigues, o Sargento Rodrigues (PP), defensor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e a professora Maria Digo (PT), que apoia o presidente Lula (PT). O confronto entre as posições dos parlamentares promete marcar o debate local durante o ano.

FUTURO
O Plano Diretor que será votado em 2026 promete ser referência para decisões políticas. Autorizações para empreendimentos, expansão urbana e áreas industriais estão no centro das discussões, colocando gestores e vereadores diante de escolhas estratégicas para o crescimento sustentável.

DECISIVO
O ano de 2026 promete ser determinante para o ex-secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha, que ainda avalia se permanecerá no MDB ou migrará para outro partido. No estado, o MDB enfrenta divisões internas em razão do apoio da ministra Simone Tebet, esposa de Rocha, ao presidente Lula (PT), o que pode influenciar alianças e estratégias políticas locais.

ECONOMIA
A autorização para operação do porto da Bracell deve gerar debates políticos, já que movimenta recursos significativos e impacta setores como transporte, comércio e meio ambiente.

Desenvolvimento
Setores estratégicos, como indústria e turismo, estão ligados a decisões políticas. Falta de mão de obra, infraestrutura e incentivos fiscais são discutidos por gestores e vereadores, tornando 2026 um ano decisivo para políticas de crescimento econômico local.

Engajamento
Com o calendário eleitoral em destaque, a população de Mato Grosso do Sul tende a se envolver mais em debates sobre projetos e políticas públicas. O acompanhamento das ações do governo estadual e das propostas de candidatos deve ser intenso ao longo do ano.

