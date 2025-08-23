Fábio Trad se filia ao PT

O advogado e exdeputado federal, Fábio Trad, oficializou nesta semana sua filiação ao PT, em ato realizado na Secretaria de Relações Institucionais da Presidência, em Brasília. O evento contou com a presença da ministra-chefe da pasta, Gleisi Hoffmann, e lideranças petistas de Mato Grosso do Sul. A filiação será celebrada oficialmente no próximo dia 30, durante o Encontro Estadual do partido. Trad justificou a decisão afirmando que vê no PT a única alternativa democrática diante do cenário político atual.
Progressistas
O governador Eduardo Riedel confirmou sua filiação ao PP, legenda comandada no Estado pela senadora Tereza Cristina. Segundo ele, a mudança não tem relação com a eleição de 2026, mas com a reforma política em andamento. Riedel destacou que o país caminha para reduzir o número de partidos e que considera o movimento saudável para a democracia.
PSDB
Mesmo com a saída de Eduardo Riedel e do ex-governador Reinaldo Azambuja, o presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, anunciou que a legenda continuará com protagonismo em Mato Grosso do Sul. A direção estadual ficará sob responsabilidade dos três deputados federais tucanos: Dagoberto Nogueira, Geraldo Resende e Beto Pereira. Hoje, o PSDB administra 44 das 79 prefeituras sul-mato-grossenses, entre elas Três Lagoas, com o prefeito Cassiano Maia.
Volta à política
O ex-deputado federal Edson Giroto, absolvido em mais uma ação da Operação Lama Asfáltica, anunciou que pretende disputar uma vaga na Câmara Federal em 2026. Segundo ele, a decisão é motivada pelo desejo de “ajudar Campo Grande e o Estado mais uma vez”. Giroto disse carregar um “sentimento de paz” após ter cumprido três anos e dois meses de prisão e afirmou que não buscará reparação judicial pelos processos.