Fábio Trad se filia ao PT

O advogado e exdeputado federal, Fábio Trad, oficializou nesta semana sua filiação ao PT, em ato realizado na Secretaria de Relações Institucionais da Presidência, em Brasília. O evento contou com a presença da ministra-chefe da pasta, Gleisi Hoffmann, e lideranças petistas de Mato Grosso do Sul. A filiação será celebrada oficialmente no próximo dia 30, durante o Encontro Estadual do partido. Trad justificou a decisão afirmando que vê no PT a única alternativa democrática diante do cenário político atual.

Progressistas

O governador Eduardo Riedel confirmou sua filiação ao PP, legenda comandada no Estado pela senadora Tereza Cristina. Segundo ele, a mudança não tem relação com a eleição de 2026, mas com a reforma política em andamento. Riedel destacou que o país caminha para reduzir o número de partidos e que considera o movimento saudável para a democracia.