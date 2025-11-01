Geraldo Alckmin quer Simone Tebet, no PSB

De olho em Tebet
Ovice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) afirmou nesta semana que seria uma honra receber a ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), no partido. Ele destacou que a sul-mato-grossense tem “todas as credenciais” para disputar o Senado por São Paulo em 2026. Alckmin evitou se aprofundar nas articulações eleitorais, mas disse ter “enorme carinho e admiração” por Simone. A ministra, no entanto, reafirma que mantém domicílio eleitoral em Mato Grosso do Sul, o que pode indicar outros planos políticos.
POSICIONAMENTO
O deputado federal Luiz Ovando (PP) afirmou que a senadora Tereza Cristina (PP) é hoje a principal liderança política de Mato Grosso do Sul, mas defendeu que ela “precisa assumir esse papel e se posicionar”. Em entrevista ao RCN Notícias, o parlamentar destacou a importância da senadora na eleição do governador Eduardo Riedel (PP), a quem chamou de “quadro competente e preparado”. Segundo Ovando, Tereza Cristina teve papel decisivo na vitória de Riedel em 2022, quando declarou apoio ao então candidato, ainda filiado ao PSDB. “A Tereza Cristina segurou na mão do Riedel e disse: ‘Olha, esse aqui é o nosso candidato’. Ela tem um prestígio nacional e a população aceitou”, afirmou.
ARTICULAÇÃO
O deputado Luiz Ovando também comentou sobre as articulações do PP e as possíveis alianças para 2026. Ele reconheceu a tendência do partido caminhar junto com o PL, mas alertou para a necessidade de cautela. “O PL em Mato Grosso do Sul está à semelhança do corintiano que vestiu a camisa do Palmeiras. Temos que ter cuidado e observar bem o cenário”, disse. Ovando acrescentou que, mais do que recursos financeiros, o sucesso eleitoral depende de percepção popular. “Não adianta ter dinheiro se há rejeição. É preciso avaliar as tendências e o sentimento de mudança da população”, concluiu.
EMENDAS
Deputados estaduais negociaram com o governo Estadual o aumento no valor das emendas impositivas, que passam de R$ 3,5 milhões para R$ 4 milhões por ano para cada parlamentar, total de R$ 96 milhões a serem controlados por eles..