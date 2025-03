PSDB segue sem definição para o futuro

PSDB em definição

O governador Eduardo Riedel e o ex-governador e presidente do PSDB em Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, estiveram em Brasília (DF), nesta semana, para a reunião do diretório nacional, a fim de definir o futuro da legenda. O café da manhã contou com a presença do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do deputado federal Aécio Neves, do presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, além dos líderes da legenda no Congresso Nacional. A decisão, segundo Azambuja, será tomada entre três legendas: PSD, Podemos e Republicanos. Caso a decisão final não esteja de acordo com os filiados, cada um poderá encontrar o caminho com o qual se sentir mais confortável.

Trabalho

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, gravou um vídeo em suas redes sociais sobre a jornada de trabalho no país. Ela afirmou que a escala 6×1, como está hoje, é desumana. “Precisamos abrir esse debate e buscar alternativas que garantam qualidade de vida para os trabalhadores sem comprometer a produtividade. O Brasil só avança quando quem move a economia tem direitos respeitados”, destacou a ministra.