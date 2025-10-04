Riedel define quem irá disputar cargos nas eleições 2026

O governador Eduardo Riedel deve reunir o secretariado nos próximos 15 dias para discutir o cenário eleitoral e mapear quais integrantes do primeiro escalão pretendem disputar cargos em 2026. Segundo o chefe da Casa Civil, Eduardo Rocha, há possibilidade de que Riedel antecipe para janeiro o prazo de desincompatibilização dos secretários-candidatos, o que resultaria em uma reforma administrativa já no início do ano eleitoral. Rocha deve disputar uma vaga na Assembleia Legislativa .
MUDANÇA
A Prefeitura de Três Lagoas anunciou a troca na chefia de gabinete do prefeito Cassiano Maia. O então chefe de gabinete, Adilson Rodrigues de Freitas, que havia sido nomeado em junho e deixou a função no último dia 25. No lugar dele, foi nomeada interinamente a servidora Silvania de Fátima Bersani para responder pela chefia de gabinete até nova definição do prefeito.