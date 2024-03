Secretário de educação Hélio Daher fala sobre o recolhimento do livro "O Avesso da Pele"

Evasivo

Em visita à Três Lagoas, o secretário estadual de Educação, Hélio Daher, afirmou que a pasta ainda não deve se posicionar sobre o recolhimento do livro “O avesso da pele” nas escolas estaduais de MS. Há quase um mês da determinação de recolhimento dos livros, o caso ainda está em análise e não há uma posição concreta sobre recolhê-los ou não.

“Eu fico”

As vereadoras Marisa Rocha e Evalda Reis, ambas do MDB, devem permanecer no partido para disputarem as eleições municipais deste ano. Após algumas turbulências, o futuro das duas veteranas, que estava incerto, foi resolvido dentro do partido que dá por praticamente certa a filiação do vereador Davis Martinelli. Ele deve sair do União Brasil e integrar a base emedebista.

Sob pressão

Vereadores de outros partidos alegam pressão de colegas para filiação ao PSDB, para garantir a formação da maior bancada na próxima legislatura. Alguns relatam preocupação com a disputa entre os candidatos já filiados, que deve ser muito mais acirrada nestas eleições, devido à diminuição de cadeiras e ao rateio do fundo partidário entre os futuros candidatos.