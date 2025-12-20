Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Observatório

Bastidores

Três Lagoas terá Secretaria Municipal de Turismo e Cultura

Redação RCN67

Leia essa e outras notas na Coluna Observatório
Leia essa e outras notas na Coluna Observatório

EMENDAS
A Câmara de Vereadores de Paranaíba incluiu no Orçamento de 2026 a previsão de emendas impositivas, mecanismo que garante a execução obrigatória de parte das indicações feitas pelos parlamentares. Em Três Lagoas, embora a proposta tenha sido cogitada durante as discussões orçamentárias, a adoção das emendas impositivas ainda não será implementada no Legislativo municipal.

RECURSOS
Municípios de Mato Grosso do Sul serão contemplados com R$ 3,8 milhões em recursos federais do Ministério da Saúde, destinados ao reforço do atendimento à população. Os valores foram viabilizados por meio de emendas de comissão. Bonito receberá R$ 1 milhão, Corumbá será atendida com R$ 1,5 milhão e Três Lagoas terá R$ 1.380.739. Os recursos deverão ser aplicados na melhoria da estrutura, ampliação dos serviços e qualificação do atendimento oferecido pelo Sistema Único de Saúde.

PROJETO
A Câmara Municipal de Três Lagoas aprovou nesta semana projeto de lei que proíbe a nomeação, para cargos efetivos e comissionados, no âmbito da administração pública direta e indireta do município, de pessoas condenadas por crimes de racismo, injúria racial, pedofilia ou previstos na Lei Maria da Penha. A medida estabelece novos critérios para o ingresso no serviço público municipal.

Notícias Relacionadas

CLIMA
Os vereadores de Três Lagoas realizaram nesta sexta-feira a última sessão do ano em clima de Natal. Apesar de algumas sessões ao longo de 2025 terem sido marcadas por debates acalorados, o presidente da Câmara, vereador Antônio Empeke Júnior, o Tonhão, pediu que os parlamentares conduzissem os trabalhos de forma serena, com espírito natalino e foco nos projetos que foram aprovados, antes do início do recesso legislativo.

SECRETARIA
A partir de 2026, Três Lagoas contará com a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura. A nova pasta integra a reformulação administrativa da prefeitura e tem como objetivo fortalecer políticas públicas voltadas à valorização cultural e ao potencial turístico do município, ampliando a estrutura de gestão nessas áreas estratégicas para o desenvolvimento local.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos