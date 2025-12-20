Três Lagoas terá Secretaria Municipal de Turismo e Cultura

EMENDAS
A Câmara de Vereadores de Paranaíba incluiu no Orçamento de 2026 a previsão de emendas impositivas, mecanismo que garante a execução obrigatória de parte das indicações feitas pelos parlamentares. Em Três Lagoas, embora a proposta tenha sido cogitada durante as discussões orçamentárias, a adoção das emendas impositivas ainda não será implementada no Legislativo municipal.
RECURSOS
Municípios de Mato Grosso do Sul serão contemplados com R$ 3,8 milhões em recursos federais do Ministério da Saúde, destinados ao reforço do atendimento à população. Os valores foram viabilizados por meio de emendas de comissão. Bonito receberá R$ 1 milhão, Corumbá será atendida com R$ 1,5 milhão e Três Lagoas terá R$ 1.380.739. Os recursos deverão ser aplicados na melhoria da estrutura, ampliação dos serviços e qualificação do atendimento oferecido pelo Sistema Único de Saúde.
PROJETO
A Câmara Municipal de Três Lagoas aprovou nesta semana projeto de lei que proíbe a nomeação, para cargos efetivos e comissionados, no âmbito da administração pública direta e indireta do município, de pessoas condenadas por crimes de racismo, injúria racial, pedofilia ou previstos na Lei Maria da Penha. A medida estabelece novos critérios para o ingresso no serviço público municipal.
CLIMA
Os vereadores de Três Lagoas realizaram nesta sexta-feira a última sessão do ano em clima de Natal. Apesar de algumas sessões ao longo de 2025 terem sido marcadas por debates acalorados, o presidente da Câmara, vereador Antônio Empeke Júnior, o Tonhão, pediu que os parlamentares conduzissem os trabalhos de forma serena, com espírito natalino e foco nos projetos que foram aprovados, antes do início do recesso legislativo.
SECRETARIA
A partir de 2026, Três Lagoas contará com a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura. A nova pasta integra a reformulação administrativa da prefeitura e tem como objetivo fortalecer políticas públicas voltadas à valorização cultural e ao potencial turístico do município, ampliando a estrutura de gestão nessas áreas estratégicas para o desenvolvimento local.