Três Lagoas terá Secretaria Municipal de Turismo e Cultura

EMENDAS

A Câmara de Vereadores de Paranaíba incluiu no Orçamento de 2026 a previsão de emendas impositivas, mecanismo que garante a execução obrigatória de parte das indicações feitas pelos parlamentares. Em Três Lagoas, embora a proposta tenha sido cogitada durante as discussões orçamentárias, a adoção das emendas impositivas ainda não será implementada no Legislativo municipal.

RECURSOS

Municípios de Mato Grosso do Sul serão contemplados com R$ 3,8 milhões em recursos federais do Ministério da Saúde, destinados ao reforço do atendimento à população. Os valores foram viabilizados por meio de emendas de comissão. Bonito receberá R$ 1 milhão, Corumbá será atendida com R$ 1,5 milhão e Três Lagoas terá R$ 1.380.739. Os recursos deverão ser aplicados na melhoria da estrutura, ampliação dos serviços e qualificação do atendimento oferecido pelo Sistema Único de Saúde.

PROJETO

A Câmara Municipal de Três Lagoas aprovou nesta semana projeto de lei que proíbe a nomeação, para cargos efetivos e comissionados, no âmbito da administração pública direta e indireta do município, de pessoas condenadas por crimes de racismo, injúria racial, pedofilia ou previstos na Lei Maria da Penha. A medida estabelece novos critérios para o ingresso no serviço público municipal.