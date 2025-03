Observatório

RENOVAÇÃO Há apostas em Três Lagoas de que metade dos vereadores devem continuar no Legislativo no próximo mandato. A outra parte deve ser renovada. Em relação à disputa pela prefeitura, há quem aposte no que considera óbvio.

SURPRESO O ex-presidente do TCU do Mato Grosso do Sul, Cícero de Souza, disse que ficou surpreso ao ver a atual situação administrativa de Três Lagoas. Para ele, vai levar uns dez anos para a cidade melhorar.

REAJUSTE

Os professores da Rede Estadual de Educação do Mato Grosso do Sul terão 11,36% de reajuste salarial. O percentual – um por cento maior que a inflação de 2014 – será concedido neste mês, por decisão tirada de reunião entre representantes do governo e da Federação dos Trabalhadores em Mato Grosso do Sul (Fetems).

FECHADO

O Pronto Atendimento do Hospital Auxiliadora de Três Lagoas será fechado para reformas, nas próximas semanas. Não está esclarecido como ficará, durante as obras, o atendimento para quem precisar de atendimento na porta de chegada do hospital.

SEM TROCAS

O prefeito de Campo Grande, Alcides Bermal (PP), negou à imprensa da capital sul-mato-grossense que esteja de mudança para o PSDB – partido do governador Reinaldo Azambuja, com quem se reuniu por um longo período, quinta-feira à tarde. A assessoria de Azambuja disse que os dois trataram apenas de obras que devem ser lançadas em parceria.