1° etapa de vacinação alcança mais de 3 mil animais em Paranaíba; Centro de Zoonoses já tem área de construção

De acordo com o diretor da Vigilância Sanitária, terreno, verba e projeto do Centro de Zoonoses já estão garantidos para o município

Leonardo Guimarães e Roberto Chamorro

Vacinação e castração animal seguem sendo realizadas e agendadas em Paranaíba - Foto/Arquivo
Vacinação e castração animal seguem sendo realizadas e agendadas em Paranaíba - Foto/Arquivo

Em entrevista à Rádio Cultura FM Paranaíba 106.3MHz, o coordenador da Vigilância Sanitária, Gilson Piva, falou sobre números, datas, cronograma e a possível construção de um Centro de Zoonoses no município. Ouça:

Sessão foi classificada como tranquila pela Mesa Diretora

SESSÃO TRANQUILA

Câmara de Paranaíba tem 23 indicações e aprova emenda impositiva em 2% dos vereadores

Na noite de ontem (1º.set), a Câmara Municipal de Paranaíba realizou a 29ª sessão ordinária, considerada “tranquila” pela presidente Vanice Luciana Oliveira, com 23 indicações, moção de aplausos e votações em primeira e segunda etapas, além de regime de urgência para fixar em 2% a emenda impositiva dos vereadores. Indicações Segundo a Mesa Diretora, foram […]