1° etapa de vacinação alcança mais de 3 mil animais em Paranaíba; Centro de Zoonoses já tem área de construção

SESSÃO TRANQUILA

Câmara de Paranaíba tem 23 indicações e aprova emenda impositiva em 2% dos vereadores

Na noite de ontem (1º.set), a Câmara Municipal de Paranaíba realizou a 29ª sessão ordinária, considerada “tranquila” pela presidente Vanice Luciana Oliveira, com 23 indicações, moção de aplausos e votações em primeira e segunda etapas, além de regime de urgência para fixar em 2% a emenda impositiva dos vereadores. Indicações Segundo a Mesa Diretora, foram […]