Início Paranaíba

ESPORTE SODILÁRIO

1° Passeio Ciclístico da ACP movimentará final de semana em Paranaíba

O percurso traçado terá 10km, com final na região Seringueiras, onde será servido um café da manhã

Leonardo Guimarães e Roberto Chamorro

Ademar Maricota, presidente da associação, nos estúdio da Cultura FM Paranaíba - Foto: Cultura FM
Ademar Maricota, presidente da associação, nos estúdio da Cultura FM Paranaíba - Foto: Cultura FM

A Associação Ciclística Paranaíba (ACP) realizara no próximo domingo, dia 24 de agosto, o 1º Passeio Ciclístico em prol do Lar Escola Joana de Angelis. Confira os detalhes com o presidente da associação, Ademar Maricota, em entrevista à Rádio Cultura FM Paranaíba 106.3MHz.

