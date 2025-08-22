A Associação Ciclística Paranaíba (ACP) realizara no próximo domingo, dia 24 de agosto, o 1º Passeio Ciclístico em prol do Lar Escola Joana de Angelis. Confira os detalhes com o presidente da associação, Ademar Maricota, em entrevista à Rádio Cultura FM Paranaíba 106.3MHz.
ESPORTE SODILÁRIO
1° Passeio Ciclístico da ACP movimentará final de semana em Paranaíba
O percurso traçado terá 10km, com final na região Seringueiras, onde será servido um café da manhã
