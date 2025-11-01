25º Leilão Direito de Viver supera expectativa e deve bater recorde de arrecadação em Paranaíba

O 25º Leilão Direito de Viver, realizado na noite de ontem (31) em Paranaíba, superou as expectativas e deve bater o recorde de arrecadação em comparação aos anos anteriores. O evento, que arrecada fundos para o Hospital de Amor de Barretos, reuniu um grande público no recinto da Zebu Leilões, das 18h até 1h30 da madrugada.

Durante as horas de solidariedade, leiloeiros experientes se revezaram na oferta de dezenas de lotes de animais e centenas de prendas doadas por empresas e pela população paranaibense.

O coordenador de eventos do Hospital de Barretos, José Antônio Queiroz, informou que o balanço oficial está sendo finalizado, mas acredita que a 25ª edição deve superar a arrecadação de 2023, que chegou a R$ 545 mil. Uma prévia anunciada por volta das 23h já registrava quase R$ 450 mil arrecadados.

Realizado pela primeira vez no ano 2000, por iniciativa do então prefeito José Garcia de Freitas, o Leilão Direito de Viver já destinou ao Hospital de Câncer de Barretos cerca de R$ 4,5 milhões ao longo das edições.

Na noite de ontem, dezenas de voluntários mais uma vez se dedicaram para promover um momento de solidariedade e fé, atendendo centenas de pessoas de todas as idades.

O pároco da Paróquia Santana, padre Alessandro de Assis, destacou que, naquele recinto, era possível sentir a presença de Deus, expressa nos testemunhos de emoção e gratidão das pessoas que contribuíram com doações.