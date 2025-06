34ª Cavalgada Municipal inova em percurso e recebe 1.100 inscrições

Evento contará com 22 comitivas e expectativa de mais de mil participantes neste domingo

A tradicional Cavalgada Municipal será realizada em Paranaíba no próximo domingo (29), com participação esperada de mais de 1.100 cavaleiros. De acordo com a comissão organizadora, 22 comitivas de Paranaíba e de cidades vizinhas de MG e GO estão inscritas para a 34ª edição da cavalgada, que tradicionalmente integra as festividades do aniversário da cidade.

A novidade este ano é a alteração no percurso, que foi reduzido e terá um local de chegada único para todos os participantes. A comissão organizadora, com apoio da Associação dos Muladeiros, está preparando a Queima do Alho — tradição das comitivas de tropeiros — com almoço oferecido às comitivas visitantes.

A parte sanitária está sendo acompanhada pelo Iagro local, que deve concluir todos os procedimentos até sábado, para que a manhã de domingo seja reservada ao recebimento das comitivas provenientes de outros municípios.