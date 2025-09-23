3ª Vara Cível vai dar mais agilidade na tramitação dos processos em Paranaíba

O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), desembargador Dorival Renato Pavan, estará em Paranaíba no próximo dia 13 de outubro para a instalação da 3ª Vara Cível da comarca. O anúncio foi feito pelo vereador Andrew Robalinho, na última sessão da Câmara Municipal, e confirmado pela assessoria do tribunal à reportagem do RCN Notícias.

A criação da nova Vara Cível atende uma antiga aspiração da comunidade local, que contou com o engajamento de lideranças políticas e da advocacia organizada para encaminhar o pedido ao TJMS.

A decisão foi oficializada em 21 de agosto, durante sessão do Órgão Especial do tribunal, quando também foram aprovadas novas varas em Campo Grande e Iguatemi. Segundo a administração presidida pelo desembargador Pavan, a medida tem como objetivo reduzir a sobrecarga das comarcas mais movimentadas e garantir maior agilidade na tramitação dos processos.

Em Paranaíba, a 3ª Vara Cível representará um reforço importante na estrutura do Judiciário. Atualmente, o grande volume de ações acaba por alongar o tempo de resposta das demandas. Com a nova unidade, a expectativa é de que os prazos sejam encurtados e a qualidade no atendimento à população seja ampliada.

O vereador Andrew Robalinho, defensor público licenciado, destacou que a medida pode gerar efeitos positivos em toda a rede de órgãos de Justiça.