Início Paranaíba

JUSTIÇA EM PARANAÍBA

3ª Vara Cível vai dar mais agilidade na tramitação dos processos em Paranaíba

Nova unidade judiciária busca reduzir a sobrecarga de processos e ampliar a eficiência da Justiça no município

Roberto Chamorro

Fórum de Paranaíba será reformado para abrigar nova estrutura.
O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), desembargador Dorival Renato Pavan, estará em Paranaíba no próximo dia 13 de outubro para a instalação da 3ª Vara Cível da comarca. O anúncio foi feito pelo vereador Andrew Robalinho, na última sessão da Câmara Municipal, e confirmado pela assessoria do tribunal à reportagem do RCN Notícias.

A criação da nova Vara Cível atende uma antiga aspiração da comunidade local, que contou com o engajamento de lideranças políticas e da advocacia organizada para encaminhar o pedido ao TJMS.

A decisão foi oficializada em 21 de agosto, durante sessão do Órgão Especial do tribunal, quando também foram aprovadas novas varas em Campo Grande e Iguatemi. Segundo a administração presidida pelo desembargador Pavan, a medida tem como objetivo reduzir a sobrecarga das comarcas mais movimentadas e garantir maior agilidade na tramitação dos processos.

Em Paranaíba, a 3ª Vara Cível representará um reforço importante na estrutura do Judiciário. Atualmente, o grande volume de ações acaba por alongar o tempo de resposta das demandas. Com a nova unidade, a expectativa é de que os prazos sejam encurtados e a qualidade no atendimento à população seja ampliada.

O vereador Andrew Robalinho, defensor público licenciado, destacou que a medida pode gerar efeitos positivos em toda a rede de órgãos de Justiça.

“Com a criação da 3ª Vara Cível, acreditamos que outros órgãos, como a Defensoria Pública e o Ministério Público, também devem fortalecer sua atuação, acompanhando o crescimento da Justiça para atender às demandas do desenvolvimento que chegaram muito rapidamente em Paranaíba”, afirmou.

Segundo o TJMS, a instalação da nova vara é um passo estratégico para assegurar maior eficiência na prestação jurisdicional, equilibrando a carga de trabalho entre os magistrados e garantindo mais celeridade nas decisões.

A solenidade de instalação está marcada para o dia 13 de outubro, com a presença de autoridades locais, representantes da advocacia e membros do Judiciário estadual.

