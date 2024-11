A Secretaria de Esporte e Lazer deu início, na quarta-feira (20) a etapa de Futsal da XXXVI COESPA, que promete agitar as escolas até o próximo sábado (23).

Com o objetivo de promover a prática esportiva, foram programados mais de 70 jogos, que acontecerão durante o dia nas escolas Prevê Objetivo e Aracilda Cícero. A competição contará com equipes nas categorias Fraldinha, Pré-Mirim, Mirim e Infantil, tanto no masculino quanto no feminino.