Carreta com 60 mil litros de álcool tomba entre Paranaíba e Cassilândia

Uma carreta carregada com 60 mil litros de álcool tombou por volta das 7h de ontem (26) na BR-158, no quilômetro 90, próximo à base da Polícia Rodoviária Federal (PRF), entre Paranaíba e Cassilândia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a partir das 7h desta segunda-feira (27), equipes técnicas especializadas iniciaram o trabalho de transbordo — a transferência da carga para outro veículo — e o destombamento da carreta. O processo pode durar quatro horas ou mais, o que deve causar lentidão e possíveis interrupções no tráfego.