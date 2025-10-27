Veículos de Comunicação
Início Paranaíba

Carreta com 60 mil litros de álcool tomba entre Paranaíba e Cassilândia

Equipes realizam transbordo e destombamento na manhã desta segunda-feira; operação pode causar lentidão e até interdição total da rodovia.

Roberto Chamorro

Equipes do Corpo de Bombeiros e da PRF trabalham no local do acidente para garantir a segurança e o controle do tráfego durante o destombamento.
Uma carreta carregada com 60 mil litros de álcool tombou por volta das 7h de ontem (26) na BR-158, no quilômetro 90, próximo à base da Polícia Rodoviária Federal (PRF), entre Paranaíba e Cassilândia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a partir das 7h desta segunda-feira (27), equipes técnicas especializadas iniciaram o trabalho de transbordo — a transferência da carga para outro veículo — e o destombamento da carreta. O processo pode durar quatro horas ou mais, o que deve causar lentidão e possíveis interrupções no tráfego.

Os bombeiros estarão no local realizando ações de prevenção e segurança durante toda a operação. A PRF e a concessionária Way-112 ficarão responsáveis pelo controle do trânsito e poderão, se necessário, interditar completamente a rodovia em ambos os sentidos.

O transbordo de produtos inflamáveis, como o álcool etílico, segue as normas da ANTT e da ABNT. O procedimento é complexo e requer isolamento da área, controle de faíscas e acompanhamento técnico para evitar explosões ou contaminações ambientais

