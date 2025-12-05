Na manhã desta sexta-feira (5), a Polícia Militar de Paranaíba cumpriu um mandado de prisão em aberto contra um homem localizado nas proximidades da Vila Alto Santana. A equipe confirmou a existência da ordem judicial por meio de consulta ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e seguiu até uma indústria onde o suspeito poderia estar.

No local, funcionários auxiliaram os policiais indicando o ponto exato onde o indivíduo se encontrava. Durante a abordagem, ele foi informado sobre o mandado em vigor e acompanhou a equipe de forma colaborativa. A condução foi realizada no compartimento de segurança da viatura, sem necessidade de algemas, e com todos os direitos constitucionais assegurados.