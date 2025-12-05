Veículos de Comunicação
Início Paranaíba

SEGURANÇA PÚBLICA

Suspeito foi localizado em uma indústria, abordado sem resistência e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil

Roberto Chamorro

Guarnição da PM atuou de forma rápida e eficaz no cumprimento do mandado de prisão.

Na manhã desta sexta-feira (5), a Polícia Militar de Paranaíba cumpriu um mandado de prisão em aberto contra um homem localizado nas proximidades da Vila Alto Santana. A equipe confirmou a existência da ordem judicial por meio de consulta ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e seguiu até uma indústria onde o suspeito poderia estar.

No local, funcionários auxiliaram os policiais indicando o ponto exato onde o indivíduo se encontrava. Durante a abordagem, ele foi informado sobre o mandado em vigor e acompanhou a equipe de forma colaborativa. A condução foi realizada no compartimento de segurança da viatura, sem necessidade de algemas, e com todos os direitos constitucionais assegurados.

A pedido do detido, a equipe comunicou a situação à administração da empresa e orientou para que seus familiares fossem informados. Em seguida, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais, sem apresentar lesões corporais.

A Polícia Militar reforçou que segue atuando de forma firme e responsável no cumprimento de ordens judiciais e na preservação da ordem pública.

